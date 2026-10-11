"هذا الرجل سبب خسارتنا" .. يوسف النصيري يستاء بعد خسارة الاتحاد ويوجه رسالة إلى نجم الهلال

حل الاتحاد أمس السبت، ضيفًا على الهلال، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27، في قمة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 3-2.

ثلاثية الزعيم سجلها جابرييل مارتينيلي، أولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل في الدقائق 11، 30 و64 من عمر المباراة.

أما ثنائية العميد، فأحرزها يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين "ضربة جزاء"، في الدقيقتين 22 و89 من عمر الكلاسيكو.



