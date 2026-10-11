رغم أنه قدم مباراة جيدة إلا أن المغربي يوسف النصيري؛ مهاجم الاتحاد، لم يسلم من الهجوم عقب هزيمة فريقه أمام الهلال بالأمس، ليس على إثر مستواه الفني، إنما نظير لفتته مع حارس الزعيم مواطنه ياسين بونو عقب هز شباكه.
"تصرفك غير مسؤول ولا يجب أنا يمر مرور الكرام" .. هجوم اتحادي على يوسف النصيري بعد كلاسيكو الهلال
ماذا حدث؟
حل الاتحاد أمس السبت، ضيفًا على الهلال، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2026-27، في قمة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بنتيجة 3-2.
ثلاثية الزعيم سجلها جابرييل مارتينيلي، أولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل في الدقائق 11، 30 و64 من عمر المباراة.
أما ثنائية العميد، فأحرزها يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين "ضربة جزاء"، في الدقيقتين 22 و89 من عمر الكلاسيكو.
الجدل صاحب إحراز النصيري هدف التعادل في المباراة، حيث رفض الاحتفال مع زملائه، وتوجه إلى ياسين بونو محتضنًا إياه، كنوع من أنواع الاعتذار بعد التسجيل في مرماه، في ظل الصداقة التي تجمعهما بمنتخب المغرب ومن قبل في نادي إشبيلية الإسباني.. وهو ما لم يعجب الإعلامي الرياضي السعودي عبدالله فلاته.
هجوم فلاته
عبدالله فلاته طالب بضرورة محاسبة النصيري من قبل الجهاز الإداري في نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه سبب قتل فرحة الفريق ونشوته بعد العودة للمباراة.
وقال فلاته، عبر برنامج "المنصة": "لو أنت كنت لاعبًا في الهلال .. أفهم أنك لا تحتفل، هذه هي أدبيات كرة القدم. أما من أجل بونو لا تحتفل وتواسيه على هدف سجلته .. لا معذرةً! هذا خطأ وغير مقبول في كرة القدم".
وأضاف: "النصيري أحبط الفوز وقتلت الفرحة ونشوة وردة الفعل بتصرفك غير المسؤول. الخطأ خطأ وما فعلته لا يمر. سجلت هدفًا جميلًا فعليك الاحتفال مع زملائك بدلًا من مواساة الآخر، لو أنك لاعب في الهلال لقلت (تعامل محترف وأدبيات كرة القدم)، أما من أجل زميلك فهذا خطأ كبير ويجب على الجهاز الإداري في الاتحاد أن يتحدث مع النصيري في هذا الجانب".
تبرير النصيري ورسالة بونو
تحدث المغربي عن لقطة الهدف الذي سجله في شباك مواطنه ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، ورفضه للاحتفال، بل وتوجه للاعتذار للآخير.
النصيري علق في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "من الصعب عليّ أن أحتفل أمام أخي وشخص عزيز على قلبي، لقد جمعتنا سنوات في المنتخب المغربي وإشبيلية، أتمنى لبونو التوفيق في قادم المباريات".
من جانبه، حرص بونو على تقبيل رأس النصيري أمام الصحفيين، موضحًا: "هو أخي الصغير، قريب مني كثيرًا، لقد قدم الليلة مباراة كبيرة، أود تهنئته عليها".
وماذا بعد؟
بهذه الهزيمة، تجمد رصيد النمور عند 17 نقطة، محتلين المركز الرابع في جدول الترتيب، متأخرين بفارق أربع نقاط عن الهلال "المتصدر"، ونقطتين عن كل من القادسية والنصر صاحبي المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.
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