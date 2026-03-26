ترجمه
يورغن كلوب يرد على إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول ويقدم اقتراحًا جريئًا بشأن هوغو إكيتيكي
كلوب يشيد بأحد رموز أنفيلد
في أعقاب الأنباء التي أفادت بأن صلاح سيختتم مسيرته التي استمرت تسع سنوات في ميرسيسايد هذا الصيف، أعرب كلوب عن رد فعله الشخصي تجاه رحيل المهاجم. وقد عاش الاثنان معًا حقبة حافلة بالألقاب، وكشف كلوب أنه كان على اتصال باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا منذ صدور الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء.
وفي حديثه إلى The Anfield Wrap، قال كلوب: "آمل أن يحظى ببقية موسم ناجحة. تبادلنا الرسائل النصية ليلة أمس، وأتمنى حقًا أن يستمتع ببقية الموسم، لكنني أعلم أن مو لن يستمتع بها إلا إذا فاز الفريق بالمباريات وسجل هو الأهداف. آمل حقًا أن تبتسموا جميعًا في الجولة الأخيرة، وأن تكونوا سعداء وممتنين لأنكم كنتم جزءًا من واحدة من أروع المسيرات المهنية التي سنشهدها على الإطلاق."
إرث الملك المصري
من الصعب المبالغة في تقدير تأثير صلاح في ليفربول، بعد أن سجل 255 هدفاً في 435 مباراة منذ انضمامه من روما في عام 2017. وتحدث كلوب عن الثبات المذهل الذي دفع صلاح إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي، متخلفاً فقط عن إيان راش وروجر هانت. وأشار الألماني إلى أن أرقام صلاح عالية للغاية لدرجة أنه قد لا يتم الوصول إليها مرة أخرى، على الرغم من أنه ذكر اسمًا مفاجئًا يمكنه نظريًا منافسة صدارة القائمة.
وأشار كلوب قائلاً: "من أين أتى، وما مر به، وما قدمه لنا، أمر لا يصدق. عندما تعمل معه، فإن الصورة الأكبر هي مجرد أرقام لا تصدق ولا مثيل لها، قد نجلس هنا بعد 10 سنوات، وربما [هوغو] إكيتيكي [يحطم رقمه القياسي]، لكن ذلك سيكون صعباً. أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ يغادر النادي في الصيف، فلنرى أين سيظهر بعد ذلك".
شراكة خالدة
كانت العلاقة بين صلاح وكلوب حجر الأساس وراء الكثير من النجاحات التي حققها ليفربول مؤخرًا، بما في ذلك فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2019 ولقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020. واعترف كلوب بأنه حتى هو نفسه قد أُعجب بمستوى الأداء الذي حافظ عليه صلاح طوال السنوات التي قضياها معًا في أنفيلد.
وأضاف كلوب: "كان ذلك مصدر سعادة وتحدي وعمل شاق من كلا الجانبين (للعمل معه)، ونتيجة مذهلة". "لم أكن أتخيل أن شيئاً كهذا ممكن، الأرقام التي حققها، والأداء، وبعضها لن يضاهيه أحد، أنا متأكد من ذلك. أنا أنظر إلى الوراء الآن ولا أستطيع تصديق كيف كان شيء كهذا ممكنًا. الأهداف التي سجلها، والثبات الذي أظهره، والرغبة والحماس في أن يصبح أكبر وأكبر".
الغموض يكتنف الوجهة المقبلة لصلاح
في حين يُتوقع أن تكون المباراة الأخيرة لصلاح في أنفيلد ضد برينتفورد يوم 24 مايو، تتزايد التكهنات بالفعل حول وجهته المقبلة. ولا يزال الدوري السعودي للمحترفين منافسًا قويًا على التعاقد معه، رغم ظهور اهتمام من دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) أيضًا. وعلى الرغم من كل هذه الضجة، ظل وكيل صلاح، رامي عباس، حازمًا في تأكيده أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
وأصدر عباس بياناً قال فيه: "لا نعرف أين سيلعب محمد الموسم المقبل. ولا أحد غيرنا يعرف ذلك". في الوقت الحالي، يظل التركيز منصباً على الخاتمة الكبرى في ليفربول، حيث لا يزال صلاح يسعى إلى توديع مجيد، في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق الحالي بقيادة آرني سلوت إلى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، ومواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.