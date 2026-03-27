يورغن كلوب يحذر ليفربول من أنه سيكون من المستحيل تعويض محمد صلاح بعد الإعلان المفاجئ عن رحيله
إرث فريد في أنفيلد
في حديثه قبل عودته إلى أنفيلد للمشاركة في مباراة خيرية للأساطير، قدم كلوب تقييماً مؤثراً للحياة بعد رحيل صلاح. عقب أنباء رحيل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن ميرسيسايد في نهاية الموسم، استذكر مدربه السابق التأثير الهائل الذي أحدثه «الملك المصري» منذ عام 2017.
"كان عليّ أن أستوعب ما يعنيه رحيل محمد"، اعترف كلوب. "أنا أنظر إلى الأمر من الخارج بالفعل، لذا أرسلت له رسالة نصية أعرب فيها عن رأيي. أنا سعيد وفخور حقاً بأنني كنت جزءاً من هذه الرحلة بأكملها. يا إلهي، يا له من لاعب!"
البحث المستحيل عن خليفة
في حين تمكن ليفربول من تجاوز رحيل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، يرى كلوب أن تعويض صلاح مهمة من طراز مختلف تمامًا. فمع 377 مشاركة في تسجيل الأهداف خلال 435 مباراة، يؤكد كلوب أن إحصائيات اللاعب المصري من الجناح لم يسبق لها مثيل.
وتابع كلوب قائلاً: "هذا النوع المحدد من اللاعبين لا يمكن تعويضه. سيكون هناك فراغ سيملؤه شخص ما، لكن اللاعب المحدد، محمد صلاح؟ لست متأكداً من وجود لاعب آخر مثله. الأرقام التي يحققها كجناح لا تصدق".
تأملات حول الشدة و«الحواف»
كانت العلاقة بين الاثنين معروفة بشدتها، وتتميز بهوس مشترك بالفوز أدى أحيانًا إلى خلافات علنية. ويؤكد كلوب أن هذه اللحظات كانت مجرد نتيجة ثانوية لإدارة مواهب من الطراز الرفيع.
وأضاف كلوب: "زميل رائع، وشخص رائع - لكنه ليس رفيقاً رائعاً عندما لا يسجل الأهداف". "اللاعبون المميزون يمثلون تحدياً، لكننا لم نفقد أبداً الاحترام المتبادل بيننا. وهذا ما أحبه حقاً".
- Getty Images Sport
تحذير من مطاردة الأوهام
بينما يستعد ليفربول لمستقبل خالٍ من أكثر هدافيه إنتاجية في العصر الحديث، فإن نصيحة كلوب بسيطة: لا تحاولوا العثور على نسخة طبق الأصل منه. وحث النادي على التطور بدلاً من النظر إلى الوراء.
واختتم قائلاً: "إذا كان الأمر مستحيلاً، فلماذا تحاول؟ لا تحاول مطاردة الظلال. ابحث عن طريقة جديدة والعب". "لن أتفاجأ إذا لعب ست أو سبع سنوات أخرى. إنه أحد أعظم اللاعبين على مر العصور".