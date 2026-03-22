يورجينيو ضد تشابيل روان وفريقه: ابنته تبكي بعد لقاء في الفندق، إعادة سرد الأحداث

يورجينيو في مواجهة نجمة بوب عالمية دفاعاً عن ابنة ممثل شهير. يبدو الأمر وكأنه حبكة فيلم، لكنه ما حدث في الساعات الأخيرة عندما استخدم لاعب نابولي السابق، الذي يلعب حالياً في صفوف فلامنغو، حسابه على إنستغرام للتنديد بحادثةسيئة تعرضت لها ابنة زوجته، التي أصبحت الآن جزءاً من عائلته. نستعرض هنا الخلاف بين بطل أوروبا لعام 2021 مع إيطاليا وتشابيل روان.
في منشور على إنستغرام، انتقد جورجينيو نجمة البوب تشابيل روان وفريق عملها، الذين يُزعم أنهم تركوا ابنته البالغة من العمر 11 عامًا «مصدومة» و«تبكي» بعد لقاء في الفندق. لكن ماذا حدث بالضبط؟ بدأ الأمر بمصادفة: فقد وجدت عائلة جورجينيو نفسها في نفس الفندق الذي تقيم فيه المغنية الشهيرة في ساو باولو، وطلبت الطفلة آدا لو منها التقاط صورة معها. حاولت الطفلة الاقتراب من تشابيل روان، لكن أمن الفنانة منعها من ذلك بتدخلفظ، حيث قاموا - وفقًا لرواية اللاعب - باستخدام لهجة قاسية، وهزوا ابنة جورجينيو، مما دفعها إلى البكاء.
- Jorginho Instagram
هذه هي رواية لاعب نابولي السابق التي نشرها في منشور باللغتين البرتغالية والإنجليزية. «مررت اليوم بموقف مزعج للغاية. زوجتي موجودة في ساو باولو لحضور مهرجان لولابالوزا. هذا الصباح، كانت ابنتي متحمسة جدًا: فقد أعدت لافتة لأنها كانت ستلتقي بشابيل روان. وبالصدفة، اكتشفت أنها تقيم في نفس الفندق الذي تقيم فيه الفنانة. وبينما كانت ابنتي تتناول الإفطار، رأت الفنانة تمر أمام طاولتها. ابنتي، كأي فتاة في الحادية عشرة من عمرها، تعرفت عليها، وتأثرت وسألتها إن كانت هي حقًا. لم تقترب روان منها حتى، بلمرت ببساطة أمام الطاولة وابتسمت لسؤال ابنتي التي لم تسأل أو تقل أي شيء آخر. ما حدث بعد ذلك أمر لا يصدق حقًا. اقتربت إحدى حارسات أمن المغنية من الطاولة التي كانت عائلتي تتناول فيها الإفطار وبدأت في التهديد قائلة لزوجتي إنها ما كان يجب أن تسمح لابنتي بذلك لأنه أمر مزعج، ويعد عدم احترام. كما قالت إنها ستقدم شكوى ضدهم إلى الفندق. خلال كل هذا، كانت ابنتي تبكي ومصدومة جدًا مما كان يحدث. أعيش كرة القدم منذ سنوات عديدة، وأعرف ما يعنيه الظهور أمام الجمهور واحترام الحدود. في حالة ابنتي، كانت مجرد طفلة تعجب بشخص ما. أعتبر أنه من المحزن جداً رؤية هذا النوع من المعاملة من قبل من يفترض أن يفهم أهمية المشجعين. ففي النهاية، هم من يبنيون كل هذا. آمل أن يكون ما حدث مدعاة للتفكير. لا أحد يستحق أن يعامل بهذه الطريقة، خاصةً طفل".
لكن غضب جورجينيو من هذا الحادث لم يهدأ عند هذا الحد. فقد قام لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عامًا في فريق فلامنغو بعد ذلك بوضع علامة على حساب روان على إنستغرام وكتب رسالة بأحرف كبيرة: «بدون معجبيك، لن تكون شيئًا. وأنا أقول لمعجبيك: إنها لا تستحق حبكم».
أعادت زوجته، المغنية كاثرين هاردينغ، المعروفة أيضًا باسم كات كافيلي والتي كانت على علاقة سابقة بالممثل الهوليوودي جود لو، الذي أنجبت منه ابنتها آدا، نشر رسائله ومشاركتها. تضمن منشور اللاعب الذي يندد بالحادث صورة لللافتة التي صنعتها ابنته لحفل روان.
ووصف جورجينيو في رسائل أخرى رد فعل المغنية بأنه "غير متناسب على الإطلاق" و"عدواني للغاية". وأشارت مجلة People إلى أن روان تكافح منذ فترة طويلة من أجل احترام الحدود بينها وبين المعجبين والمصورين. وقبل بضعة أسابيع، اتهمت الفنانة نفسها مجموعة من المصورين والمعجبين الذين كانوا ينتظرونها خارج المطعم الذي كانت تتناول فيه العشاء بأنهم "تحرشوا بها".