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Nino Duit و معتز الجمال

يورجن كلوب يوجه انتقادات لاذعة.. كيف أنقذت "حيلة الفيفا" منتخب ألمانيا من فخ كوراساو؟

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ألمانيا

"مباراة كأس العالم يجب أن تتدفق كالنهر"

اكتسح المنتخب الألماني نظيره كوراساو بنتيجة 7-1 في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم، في مباراة لعبت فيها "استراحة شرب المياه" دورًا حاسمًا بعد أن جاءت في الوقت المثالي.

عندما اتخذت المباراة الافتتاحية لألمانيا في المونديال ضد كوراساو -والتي انتهت بسيطرة ألمانية تامة- منعطفها الحاسم، لم تكن الكرة تتدحرج على عشب ملعب "إن آر جي" في هيوستن. بدلًا من ذلك، كانت فرقة "مارياتشي" ببدلاتها الحمراء وقبعاتها الضخمة تعزف الموسيقى الشعبية المكسيكية. سادت حالة من الحماس والبهجة بين المشجعين، بينما سيطر شعور بالارتياح على لاعبي المنتخب الألماني ومدربهم يوليان ناجلسمان.

  • استراحة شرب المياه

    بدأ المنتخب الألماني المباراة بقوة أمام خصمه المتواضع، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر فيليكس نميشا. وبحلول الدقيقة السابعة عشرة، وصلت نسبة التسديدات إلى 8-0 لصالح الألمان. لكن فجأة، تحسن أداء كوراساو، واستغلوا بعض الثغرات في الدفاع الألماني الذي بدا غير منظم في تلك اللحظات، ليتمكن لياندرو باكونا من تسجيل أول تسديدة لهم. هذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 21 كأول هدف لكوراساو على الإطلاق في تاريخ كأس العالم لم يكن مستحقًا بالضرورة، لكنه لم يكن مفاجئًا تمامًا في ظل تلك الدقائق.

    على الفور، عادت إلى أذهان الألمان ذكريات الإخفاقات الصادمة في المباريات الافتتاحية لنسختي كأس العالم 2018 أمام المكسيك و2022 أمام اليابان. شن منتخب كوراساو هجومًا آخر، واشتعلت حماسة جماهيرهم التي ارتدت اللون الأزرق بالكامل في المدرجات، وبدا أن المنتخب الألماني يترنح. في تلك اللحظة، أوقف الحكم المغربي جلال جيد المباراة لإجراء "وقفة شرب المياه" الإلزامية. خطوة لم تكن ضرورية على الإطلاق؛ فبينما كانت مدينة هيوستن تشهد طقسًا حارًا ورطبًا تتبادل فيه الأمطار الغزيرة مع أشعة الشمس الحارقة، كانت الأجواء داخل الملعب المغطى والمكيف مثالية بدرجة حرارة بلغت 21 درجة مئوية.

    أثار قرار تطبيق استراحة شرب المياه الإلزامية لمدة ثلاث دقائق في كل شوط خلال هذا المونديال، بغض النظر عن الظروف الجوية الحقيقية، جدلًا واسعًا. وتشير الشكوك إلى أن الفيفا يهتم بتوفير مساحات إعلانية إضافية أكثر من اهتمامه بصحة اللاعبين. وفي هذا السياق، صرح المحلل التلفزيوني يورجن كلوب قائلًا: "مباراة كأس العالم يجب أن تتدفق كالنهر، وبدلًا من ذلك، نقوم ببناء سدود في المنتصف من أجل عرض الإعلانات".

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تعديلات تكتيكية خلال الاستراحة

    في هذه المرة، تحطمت "الموجة الزرقاء" (لقب منتخب كوراساو) على سد وقفة شرب المياه. فبينما كانت الإعلانات تُعرض على شاشات التلفزيون وفرقة المارياتشي تعزف ألحانها في الملعب، التقط لاعبو المنتخب الألماني أنفاسهم وتجاوزوا صدمة التعادل، واستمعوا بعناية لتوجيهات المدرب يوليان ناجلسمان الذي استخدم اللوحة التكتيكية لإجراء تعديلات منهجية على خطة اللعب.

    واعترف ناجلسمان صراحةً بعد المباراة بأن تشكيلة كوراساو فاجأته، قائلًا: "لقد لعبوا بطريقة الماسة (الجوهرة) لأول مرة على الإطلاق. احتجنا لبعض الوقت للتأقلم، وجاءت وقفة شرب المياه في الوقت المناسب تمامًا، حيث تمكنا من شرح الأمور مجددًا على اللوحة". 

    وبناءً على ذلك، غيّر ظهيرا الجنب، ناثانيال براون ويوزوا كيميش، من تمركزهم قليلًا. وبحسب كاي هافيرتس، فقد "أتت هذه التعديلات ثمارها على الفور"، بينما أكد براون نفسه قائلًا: "وقفة شرب المياه كانت مهمة للغاية".

    وبالفعل، أصبح اللعب الألماني أكثر تنظيمًا وهيكلة منذ تلك اللحظة. قلل المنتخب من الخطورة على مرماه، وصنع العديد من الفرص، ليتقدم في الدقيقة 38 عن جدارة واستحقاق بهدف نيكو شلوتربيك لتصبح النتيجة 2-1. هذه المرة، لم تتمكن "الموجة الزرقاء" من الرد، وقبل نهاية الشوط الأول، عزز كاي هافيرتس النتيجة بالهدف الثالث.

    بعد الاستراحة، تكفل كل من جمال موسيالا، وناثانيال براون، والبديل دينيز أونداف، وهافيرتس مجددًا، بتسجيل الأهداف التي حسمت الفوز الكاسح بنتيجة 7-1.

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    خطة كوراساو تفشل

    صرح لاعب كوراساو، لياندرو باكونا، بعد المباراة قائلًا: "ربما، ربما، ربما كانت الأمور ستسير بشكل مختلف لولا وقفة شرب المياه". ومن المفارقات أنه كشف أن فريقه كان ينظر مسبقًا إلى هذه التوقفات كفرصة محتملة: "لقد تحدثنا عن فترات التوقف، واعتقدنا أنه من خلالها يمكننا كسر زخم الألمان بعد تسجيلهم هدفًا. لكننا سجلنا هدفًا للتو، وجاء التوقف ليضرنا نحن".

    يبقى السؤال الوحيد حول كيفية استقبال اللاعبين لفرقة "المارياتشي". وعن ذلك قال هافيرتس: "بشكل عام، أرى أن هذا أمر رائع. الجماهير تأتي إلى الملعب لكي تستمتع وتتسلى، وتوفير الترفيه لهم حتى في فترات التوقف لشرب المياه هو شيء ممتاز". ومع تقدم ألمانيا بنتيجة 5-1 في الشوط الثاني، لم يقتصر الاستمتاع بالعرض الموسيقي على الجماهير فحسب، بل امتد ليشمل هافيرتس ورفاقه الذين تابعوه باسترخاء.

    من المتوقع أن تكون المباريات القادمة أمام كوت ديفوار يوم السبت، ثم أمام الإكوادور، أكثر صعوبة وتقاربًا. وربما وقتها قد تلعب وقفة شرب المياه في الشوط الثاني دورًا مساعدًا أيضًا.

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