بدأ المنتخب الألماني المباراة بقوة أمام خصمه المتواضع، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر فيليكس نميشا. وبحلول الدقيقة السابعة عشرة، وصلت نسبة التسديدات إلى 8-0 لصالح الألمان. لكن فجأة، تحسن أداء كوراساو، واستغلوا بعض الثغرات في الدفاع الألماني الذي بدا غير منظم في تلك اللحظات، ليتمكن لياندرو باكونا من تسجيل أول تسديدة لهم. هذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 21 كأول هدف لكوراساو على الإطلاق في تاريخ كأس العالم لم يكن مستحقًا بالضرورة، لكنه لم يكن مفاجئًا تمامًا في ظل تلك الدقائق.

على الفور، عادت إلى أذهان الألمان ذكريات الإخفاقات الصادمة في المباريات الافتتاحية لنسختي كأس العالم 2018 أمام المكسيك و2022 أمام اليابان. شن منتخب كوراساو هجومًا آخر، واشتعلت حماسة جماهيرهم التي ارتدت اللون الأزرق بالكامل في المدرجات، وبدا أن المنتخب الألماني يترنح. في تلك اللحظة، أوقف الحكم المغربي جلال جيد المباراة لإجراء "وقفة شرب المياه" الإلزامية. خطوة لم تكن ضرورية على الإطلاق؛ فبينما كانت مدينة هيوستن تشهد طقسًا حارًا ورطبًا تتبادل فيه الأمطار الغزيرة مع أشعة الشمس الحارقة، كانت الأجواء داخل الملعب المغطى والمكيف مثالية بدرجة حرارة بلغت 21 درجة مئوية.

أثار قرار تطبيق استراحة شرب المياه الإلزامية لمدة ثلاث دقائق في كل شوط خلال هذا المونديال، بغض النظر عن الظروف الجوية الحقيقية، جدلًا واسعًا. وتشير الشكوك إلى أن الفيفا يهتم بتوفير مساحات إعلانية إضافية أكثر من اهتمامه بصحة اللاعبين. وفي هذا السياق، صرح المحلل التلفزيوني يورجن كلوب قائلًا: "مباراة كأس العالم يجب أن تتدفق كالنهر، وبدلًا من ذلك، نقوم ببناء سدود في المنتصف من أجل عرض الإعلانات".