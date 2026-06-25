"فرصة للذهاب إلى المرحاض" .. كلوب يدافع عن فترات الاستراحة المثيرة للجدل في كأس العالم

من ناحية أخرى، تعرضت هذه السياسة لانتقادات من قبل العاملين في هذا المجال. كما أعرب مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل عن إحباطه، مشيرًا إلى أن تكرار فترات الراحة يغير بشكل جذري طريقة لعب مباراة كرة القدم.

وبالنسبة للمدربين الذين يعتمدون على إيقاع عالي الكثافة وإرهاق الخصم من خلال الضغط المستمر، فإن التوقف كل 22 دقيقة قد يكون ضارًا بخططهم التكتيكية.

وقال مدرب «الأسود الثلاثة»: «أعتقد أن ذلك يقطع سير المباراة ويغير هويتها أكثر بكثير مما كنت أتصور. كانت هناك فترات راحة لتناول السوائل من قبل عندما كان الجو حاراً للغاية وكان ذلك ضرورياً، لكنها كانت أقصر ولم تكن تُطبق إلا في بضع مباريات. ومن أجل الإنصاف هنا، أصبح الأمر يُطبق الآن في كل مباراة لكل فريق. وهذا يقسم المباراة تقريباً إلى أربعة أرباع. وأعتقد أن ذلك يغير طابع اللقاء أكثر مما كنت أتصور".

في حين يرى قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أن النظام يحتاج إلى نهج أكثر مرونة بدلاً من تطبيق قاعدة عامة على كل مباراة. وقال: «فترات الراحة لتناول السوائل أمر مثير للاهتمام بعض الشيء، لأنني كنت أشاهد بالطبع جميع المباريات تقريبًا حتى اليوم، وفي كل مرة يتم فيها الانتقال إلى الإعلاني أشعر بحالة من الاستياء».

وأضاف:"أعتقد أن الأمر ليس رائعًا أيضًا بالنسبة للمشاهدين المحايدين على التلفزيون. إذا كان الجو حارًا جدًّا، فمن الواضح أنه سيكون من الجيد الحصول على راحة. لكنني أعتقد أنه يجب النظر إلى الأمر في كل مباراة على حدة".