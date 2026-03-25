يواجه نادي الاتحاد منافسة على التعاقد مع محمد صلاح، لكن نادي النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو ليس من بين الأندية المرشحة في الدوري السعودي للمحترفين لضم نجم ليفربول
العمالقة السعوديون يعودون لمتابعة هدفهم الطويل الأمد
وفقًا لشبكة ESPN، استأنف نادي الاتحاد جهوده المكثفة للتعاقد مع صلاح. بعد إعلان المهاجم يوم الثلاثاء أنه سيغادر ميرسيسايد عند انتهاء الموسم الحالي، تقدم النادي السعودي إلى صدارة قائمة المهتمين. وترى الإدارة أن الجناح يمثل التعاقد النجمي المثالي ليحل محل كريم بنزيمة، الذي انضم إلى الهلال في فبراير. هذه المساعي ليست جديدة؛ فقد رفض النادي الإنجليزي عرضاً مذهلاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي في سبتمبر 2023. ومع ذلك، فقد تغيرت الأوضاع بشكل كبير منذ أن أكد المهاجم رحيله الوشيك.
البحث عن رمز جديد وسط المنافسة المحلية
ورغم أن نادي الاتحاد يتصدر السباق حالياً، إلا أنه يواجه منافسة داخلية محددة. وتشير التقارير إلى أن نادي القدسية هو النادي الإقليمي الوحيد الآخر الذي يمتلك القوة المالية اللازمة لمنافسة العرض المقترح. ومن المثير للاهتمام أنه من غير المتوقع أن تدخل الأندية القوية الحالية، مثل النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو منذ عام 2023، والأهلي، والهلال، في السباق للتعاقد معه في هذه المرحلة. ومن شأن ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أن يسمح للنادي الجدائي بالحفاظ على مكانته بين النخبة. كما أن تأثيره الثقافي الهائل بصفته أحد أبرز الرياضيين العرب لا يزيد إلا من جاذبيته في الوقت الذي يبحث فيه الأندية الشرق أوسطية عن رمز عالمي جديد.
إرث أنفيلد يقترب من نهايته
تشكل هذه الأخبار بداية النهاية لإحدى أكثر المسيرات المهنية إثارة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. وتشير المصادر إلى أن ليفربول سيسمح بسخاء لنجمه الأسطوري بالرحيل في صفقة انتقال مجانية، على الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء تمديد عقده. ومنذ وصوله قادمًا من روما في عام 2017، كان هو المحرك الرئيسي لعصر حافل بالبطولات، حيث فاز بثمانية ألقاب كبرى. وإحصائياته مذهلة. بسجل 255 هدفاً في 435 مباراة، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين على مر التاريخ، خلف إيان راش (346) وروجر هانت (285) فقط. علاوة على ذلك، فإن أهدافه الـ191 في الدوري الممتاز تضعه في المركز الرابع في الترتيب التاريخي للمسابقة.
انهيار العلاقة والتوقعات المستقبلية
جاء القرار المتبادل بالانفصال عقب فترة عصيبة للغاية مر بها اللاعب. وعلى الرغم من تمديد عقده في أبريل الماضي، إلا أن مستواه انخفض بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، مما أدى إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية في أواخر عام 2025. وبلغت الإحباطات الكامنة ذروتها أخيرًا عندما أجرى مقابلة نارية مع الصحفيين، متهمًا النادي بـ«التضحية به» في خضم سلسلة النتائج المخيبة للآمال بشكل لا يصدق التي حققها الفريق.
على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، فإن إرثه كأحد أيقونات الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال راسخاً، ويبدو أن البداية الجديدة في الشرق الأوسط هي النتيجة الأكثر ترجيحاً.