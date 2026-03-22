يواجه مانشستر سيتي تغييرات كبيرة في خط الدفاع بعد أن انضم لاعب رئيسي إلى مارك جويهي في قائمة الغائبين عن نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال
إصابة في أوتار الركبة تحطم آمال دياس
تم استبعاد دياس من مباراة نهائي كأس كاراباو التي ستجمع مانشستر سيتي بأرسنال بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة. وكان المدافع المركزي قد اضطر إلى مغادرة الملعب في نهاية الشوط الأول خلال المباراة الأخيرة التي خرج فيها النادي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ورغم الآمال في تعافيه سريعًا، إلا أنه لم يتمكن من إثبات جاهزيته البدنية في الوقت المناسب للمواجهة المرتقبة يوم الأحد. تعد هذه الإصابة كابوساً متكرراً للاعب البالغ من العمر 28 عاماً، الذي عانى من مشاكل مماثلة طوال موسم 2026. وكان دياس قد غاب بالفعل عن ثماني مباريات في بداية العام، وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام كإجراء احترازي. ويخلف غيابه فراغاً في القيادة في صفوف مانشستر سيتي الذي لا يزال يعاني من خيبة أمله الأوروبية.
غيهي مستبعد بسبب قواعد الأهلية
ومما يزيد من إحباط غوارديولا عدم إمكانية مشاركة مارك غويهي، الذي انضم للفريق في يناير. فاللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انتقل من كريستال بالاس في صفقة مثيرة للاهتمام يوم 19 يناير، غير مؤهل للمشاركة في المباراة النهائية. وبموجب قواعد المسابقة، فإن جويهي غير مؤهل للمشاركة لأنه أكمل انتقاله بعد ستة أيام من خوض مانشستر سيتي مباراة الذهاب في نصف النهائي التي فاز فيها على نيوكاسل يونايتد. وقد انتقد جوارديولا هذه القاعدة بصوت عالٍ، مما تركه يعاني من نقص في اللاعبين في أول نهائي كبير هذا الموسم.
قائمة متزايدة من الغائبين في خط الدفاع
إن الغياب المزدوج لدياس وجويهي يترك مانشستر سيتي في حاجة ماسة إلى خيارات من اللاعبين المخضرمين. ومما يزيد الطين بلة، أن جوسكو جفارديول لا يزال غائبًا لفترة طويلة بعد تعرضه لكسر في الساق في يناير. ورغم أن اللاعب الكرواتي يحرز تقدمًا في تعافيه، إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك في المباراة النهائية، مما يجعل خط دفاع مانشستر سيتي يبدو ضعيفًا بشكل غير معتاد في مواجهة بهذه الأهمية. أما أرسنال، فسوف ينظر إلى هذه الأخبار على أنها دفعة قوية لفرصه في رفع الكأس. يتصدر فريق ميكيل أرتيتا حالياً الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى إلى استغلال دفاع مانشستر سيتي المؤقت الذي عانى من عدم الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.
رهانات كبيرة في ويمبلي
وسيسعى «السيتي» إلى الفوز بلقب ما، مع تجنب خوض موسم ثانٍ على التوالي دون حصد أي لقب كبير. ويقع الضغط على عاتق غوارديولا لإيجاد حل تكتيكي لمشكلة النقص في صفوفه الدفاعية. ومع تأكيد مشاركة جيمس ترافورد في حراسة المرمى، سيتعين على خط الدفاع المؤقت أمامه أن يقدم أفضل أداء له على الإطلاق.
