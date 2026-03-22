يواجه مانشستر سيتي تغييرات كبيرة في خط الدفاع بعد أن انضم لاعب رئيسي إلى مارك جويهي في قائمة الغائبين عن نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال

تم استبعاد دياس من مباراة نهائي كأس كاراباو التي ستجمع مانشستر سيتي بأرسنال بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة. وكان المدافع المركزي قد اضطر إلى مغادرة الملعب في نهاية الشوط الأول خلال المباراة الأخيرة التي خرج فيها النادي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ورغم الآمال في تعافيه سريعًا، إلا أنه لم يتمكن من إثبات جاهزيته البدنية في الوقت المناسب للمواجهة المرتقبة يوم الأحد. تعد هذه الإصابة كابوساً متكرراً للاعب البالغ من العمر 28 عاماً، الذي عانى من مشاكل مماثلة طوال موسم 2026. وكان دياس قد غاب بالفعل عن ثماني مباريات في بداية العام، وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام كإجراء احترازي. ويخلف غيابه فراغاً في القيادة في صفوف مانشستر سيتي الذي لا يزال يعاني من خيبة أمله الأوروبية.