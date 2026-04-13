يواجه ليفربول تحديًا «معقدًا لكنه ليس مستحيلًا» أمام باريس سان جيرمان، حيث يمتلك آرني سلوت «200 مثال» لدعم آماله في العودة إلى دوري أبطال أوروبا
آمال أنفيلد في العودة لا تزال قائمة
بعد خسارة فريقه في مباراة الذهاب بباريس، أقر سلوت بأن فريقه كان محظوظًا لعدم تراجعه سوى بهدفين في مجموع النتيجتين. وعلى الرغم من الفارق الهائل في المستوى بين الفريقين في تلك المباراة، فإن سلوت واثق من أن لاعبيه يمتلكون الموهبة والعزيمة الذهنية اللازمتين لتعويض هذا الفارق عندما يستقبلون فريق لويس إنريكي في أنفيلد.
وقال سلوت: "أولاً، سأذكر اللاعبين بالنتيجة. كانت 2-0. كان الشعور مختلفاً تماماً في تلك الليلة، لكن النتيجة كانت 2-0، وقد أظهرنا مرات عديدة هذا الموسم في المباريات الكبيرة أننا قادرون على تقديم أداء رائع. لقد أظهرنا أيضًا جانبًا مختلفًا، وأنا أدرك ذلك، لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا معي خلال العام ونصف العام الماضيين، في 49 مباراة خضناها على أرضنا، تمكنا من تسجيل هدفين أو أكثر في 36 مباراة منها".
الإيمان بخلق أمسية مميزة
على الرغم من تحقيق ثلاث انتصارات فقط في آخر تسع مباريات، إلا أن النادي يمتلك الكثير من الليالي الأوروبية التي لا تُنسى ليستمد منها الإلهام. ورفض سلوت الشكوك التي أحاطت بثقة فريقه في مواجهة منافسه القوي.
وأكد ذلك بقوله: "نعم، نحن لا نواجه باريس سان جيرمان في جميع مبارياتنا الـ49 على أرضنا، لكننا واجهنا منافسين أقوياء للغاية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. هناك إيمان بأننا قادرون على تحقيق إنجازات استثنائية غدًا، لكننا بحاجة إلى أن نكون استثنائيين للغاية لتحقيق ذلك، لأننا نواجه بطل أوروبا. وهذا يجعل المهمة أكثر تعقيدًا، لكنها ليست مستحيلة".
وعند سؤاله عن مصدر هذا الإيمان، أصر على أن هناك "مثالاً أو اثنين أو 10 أو 200" على وصولهم إلى المستوى المطلوب.
تجنب الوقوع في فخ الرضا عن الذات
على الجانب الآخر، لا يأخذ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أي شيء كأمر مسلم به رغم هيمنة فريقه في مباراة الذهاب. يدرك الإسباني أن أجواء ملعب أنفيلد قادرة على تعطيل أي خطة تكتيكية بسهولة.
وفي إشارة إلى المخاطر التي تنتظرهم، حذر إنريكي قائلاً: "قد تكون هناك عقبات، وقد يكون هناك فخ هنا حيث يقول الناس إننا فزنا بسهولة الأسبوع الماضي. قد يكون هذا صحيحاً، لا أعرف، لكن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في مباراة كرة القدم، لذا عليك الاهتمام بالتفاصيل. إذا استقبلنا هدفاً، فستصبح المباراة مفتوحة حقاً. لا نريد أن نسمح لليفربول بالاستفادة من جماهيره والضجيج الذي يحدثونه، لكن هذا يمثل حافزاً لنا أيضاً."
ليفربول يكتسب زخماً بفضل فوزه الأخير
عانى ليفربول من موسم محلي سيئ، لكنه يدخل هذه المباراة بعد فوزه 2-0 على فولهام، عقب تعرضه للهزيمة في مبارياته الثلاث السابقة.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد تسجيل النجم الصاعد ريو نغوموها ومحمد صلاح لهدفين في عرض رفع معنويات "الريدز".
أما باريس سان جيرمان، فقد فاز بخمس مباريات متتالية وحصل على عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لهذه المباراة، حيث تم تأجيل مباراته ضد منافسه في الدوري الفرنسي لينس.