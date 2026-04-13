وبناءً على ذلك، قام كل من باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، وبرشلونة، بطل الدوري الإسباني، بإرسال كشافين لمراقبة لاعب خط الوسط المهاجم خلال مباراة نهاية الأسبوع التي خسر فيها بوروسيا دورتموند بنتيجة 0-1 في الدوري الألماني.
يواجه بوروسيا دورتموند ضربة قاسية: يُقال إن باريس سان جيرمان وبرشلونة يستهدفان لاعب وسط من بوروسيا دورتموند
يقال إن هذه ليست المرة الأولى. ففي مباراة التعادل 1-1 بين منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا وتركيا في مارس الماضي، كان مراقبون من الناديين الكبيرين قد لاحظوا إيناسيو في الملعب.
وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مباراته الثانية في الدوري الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع في مواجهة فريق "فيركسيلف". ويُعتبر موهبة استثنائية. وعندما تألق في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر الخريف الماضي، أشاد لارس ريكن، المدير التنفيذي لدورتموند، قائلاً: "تم اختيار صامويل كأفضل لاعب في المباراة في كل من المباريات الثلاث التي خاضتها إيطاليا. وهذا أمر استثنائي. حتى وإن كان ذلك لا يفاجئنا. نحن نعرف ما يستطيع فعله."
إنكايو هو "لاعب رقم 10، من النوع الذي نادرًا ما تجده"، وفقًا للاعب المحترف السابق: "قوي هجوميًا مع مهارة ممتازة في المراوغة. بالإضافة إلى ذلك، فهو خطير للغاية في التسجيل - سواء بنفسه أو كصانع ألعاب. كما أنه يعمل جيدًا للغاية، وقبل كل شيء يخدم الفريق في الدفاع. إنه يمتلك مجموعة رائعة من المهارات."
سامويل إيناسيو مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2027
في الواقع، يُعتبر هذا "الصفقة الرائعة" جزءًا لا يتجزأ من خطط بوروسيا دورتموند على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن عقد إيناسيو لا يستمر سوى حتى صيف عام 2027، مما يجعله أكثر جاذبية للأندية المهتمة.
انتقل إيناسيو في صيف 2024 من أتالانتا بيرغامو إلى بوروسيا. وأثارت ظروف الانتقال بدون مقابل غضب الإيطاليين بشكل كبير. وخلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين الناديين في التصفيات هذا الموسم، تمت مناقشة رحيل إيناسيو إلى ألمانيا وانتقاده مرارًا وتكرارًا، مما دفع مسؤولي أتالانتا إلى إلغاء الغداء التقليدي لرؤساء الأندية قبل المباريات، من بين أمور أخرى.
بالنسبة لـ BVB، يلعب إيناسيو هذا الموسم بشكل أساسي في فريق تحت 19 عامًا والفريق الثاني. بالنسبة للاعبين المحترفين تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، كانت المشاركة لمدة نصف ساعة يوم السبت الماضي ضد ليفركوزن هي المشاركة الثانية له.
تنتهي صلاحية هذه العقود مع نادي بوروسيا دورتموند في عام 2027
اللاعب المركز العمر ألكسندر ماير حارس مرمى 35 عامًا باتريك درويس الهدف 33 عامًا سيلاس أوسترزينسكي حارس المرمى 22 عامًا رامي بنسبيني مدافع 30 عامًا إمري كان مدافع 32 عامًا مارسيل سابيتزر لاعب وسط 32 عامًا سامويل إيناسيو لاعب وسط 18 عامًا كريم أدييمي مهاجم 24 عامًا