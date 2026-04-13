يواجه بوروسيا دورتموند ضربة قاسية: يُقال إن باريس سان جيرمان وبرشلونة يستهدفان لاعب وسط من بوروسيا دورتموند

يقال إن هذه ليست المرة الأولى. ففي مباراة التعادل 1-1 بين منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا وتركيا في مارس الماضي، كان مراقبون من الناديين الكبيرين قد لاحظوا إيناسيو في الملعب.

وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مباراته الثانية في الدوري الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع في مواجهة فريق "فيركسيلف". ويُعتبر موهبة استثنائية. وعندما تألق في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر الخريف الماضي، أشاد لارس ريكن، المدير التنفيذي لدورتموند، قائلاً: "تم اختيار صامويل كأفضل لاعب في المباراة في كل من المباريات الثلاث التي خاضتها إيطاليا. وهذا أمر استثنائي. حتى وإن كان ذلك لا يفاجئنا. نحن نعرف ما يستطيع فعله."

إنكايو هو "لاعب رقم 10، من النوع الذي نادرًا ما تجده"، وفقًا للاعب المحترف السابق: "قوي هجوميًا مع مهارة ممتازة في المراوغة. بالإضافة إلى ذلك، فهو خطير للغاية في التسجيل - سواء بنفسه أو كصانع ألعاب. كما أنه يعمل جيدًا للغاية، وقبل كل شيء يخدم الفريق في الدفاع. إنه يمتلك مجموعة رائعة من المهارات."