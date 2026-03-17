يواجه آرني سلوت مهمة «صعبة للغاية» لاستعادة ثقة جماهير ليفربول، في الوقت الذي يسلط فيه جيمي كاراغر الضوء على «التحول الكبير» الذي يشهده أنفيلد

أعرب كاراغر في قناة "سكاي سبورتس" عن قلقه الشديد إزاء التوتر السائد بين الجهاز الفني والجماهير. ورأى أنه على الرغم من أن النقاشات عبر الإنترنت غالبًا ما تختلف عن التجربة الفعلية في الملعب، فإن صيحات الاستهجان التي سُمعت يوم الأحد تمثل نقطة تحول حاسمة.

وأشار كاراغر إلى أن "الأمر مقلق فيما يتعلق بأداء ليفربول هذا الموسم". "والأهم من ذلك هو مدى قلق المدرب. أعتقد أن هناك فرقاً بين معظم الدعم الذي نراه عبر الإنترنت وبين المشجعين الذين يحضرون المباريات. ليس من السهل على جماهير ليفربول أن تنقلب على مدرب فاز بلقب قبل أقل من عام، لكنني شعرت بوجود تحول كبير يوم الأحد فيما يتعلق بمشاعر الجماهير تجاه الفريق والمدرب. الصيحات الاستهجان في النهاية كانت صيحات حقيقية من قاعدة جماهيرية مستاءة وغير راضية. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا الآن على آرني سلوت استعادة ثقتهم. بمجرد أن تفقد ثقة الجماهير، يصبح من الصعب جدًا استعادتها."