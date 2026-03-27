ينضم جوردان هندرسون إلى واين روني في صفوف النخبة، حيث يشارك لاعب وسط برينتفورد في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة ضد أوروغواي
إنجاز تاريخي في ويمبلي
تشكل مشاركة هندرسون في مباراة الليلة إنجازاً تاريخياً، حيث أصبح رابع لاعب في التاريخ يستمر في تمثيل منتخب إنجلترا لأكثر من عقد ونصف. ووفقًا لأرقام نشرتها صحيفة "ذا أثليتيك"، ينضم هندرسون إلى قائمة النخبة التي تضم السير ستانلي ماثيوز (22 عامًا و229 يومًا)، وبيتر شيلتون (19 عامًا و225 يومًا)، وواين روني (15 عامًا و277 يومًا). وبعد أن خدم المنتخب الوطني لمدة 15 عامًا و131 يومًا، لا يزال ثبات أداء هندرسون عبر مختلف حقب كرة القدم الإنجليزية لا مثيل له بين زملائه النشطين.
من البداية إلى النجومية
بدأت مسيرة هندرسون في 17 نوفمبر 2010. بعد استبعاده من تشكيلة منتخب تحت 21 عامًا، تلقى دعوة مفاجئة للانضمام إلى المنتخب الأول لخوض مباراة ودية ضد فرنسا. خاض مباراته الدولية الأولى في تلك الليلة، حيث لعب أساسيًا في مركز خط الوسط إلى جانب زميله في ليفربول آنذاك، ستيفن جيرارد. منذ تلك الليلة، أصبح لاعبًا أساسيًا في التشكيلة، وتطور من لاعب شاب واعد إلى قائد مخضرم استطاع التعامل مع ضغوط الساحة الدولية لأكثر من عقد من الزمان.
عشر سنوات من الخبرة في تنظيم البطولات
يتمتع لاعب الوسط بسجل حافل في البطولات الكبرى. فقد تم استدعاؤه للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 كبديل للاعب فرانك لامبارد المصاب. وشارك لاحقًا كلاعب أساسي في كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما كان جزءًا من حملة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا. وبلغ تأثيره ذروته خلال كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ساعد إنجلترا في الوصول إلى الدور نصف النهائي على الرغم من إهداره ركلة جزاء في المباراة التي فازت فيها إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح في نهاية مثيرة.
عودة برينتفورد إلى سابق عهده وعودته إلى الساحة الدولية
ورغم أن هندرسون فاته بفارق ضئيل أن يصبح أول لاعب إنجليزي يشارك في سبع بطولات كبرى بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2024، إلا أن مستواه الجيد مؤخرًا أدى إلى عودته إلى التشكيلة. منذ انضمامه إلى برينتفورد في صيف 2025 بعقد مدته سنتان، شهدت مسيرته انتعاشاً كبيراً. في هذا الموسم، خاض 31 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. لعبت قيادته دوراً محورياً في قيادة فريق "البيز" إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يثبت أنه حتى في هذه المرحلة من مسيرته، لا يزال يمثل رصيداً حيوياً لكل من النادي والمنتخب.