أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة كلوب وكونسيساو يبرر فشله وفيسينج يخرج بـ"الوعد الوحيد" لجماهير العميد!

فيديو | "أخبرهم أنه جوارديولا القادم" .. كواليس مثيرة من استشارة الاتحاد لكلوب قبل التعاقد مع ينس فيسينج!

كشف الناقد الرياضي هتان النجار، عن قيام الألماني يورجن كلوب بتزكية مواطنه ينس فيسينج لدى إدارة الاتحاد السعودي قبل قدومه لتدريب الفريق.

الاتحاد خاض رحلة مكثفة من البحث عن مدرب جديد بعد رحيل سيرجيو كونسيساو، ليتم الاستقرار في النهاية على فيسينج، كأحد الأسماء الشابة الواعدة في أوروبا، والأمور تسير على ما يُرام حتى الآن في تجربته الجديدة.

الإعلامي السعودي قال عبر برنامج "نادينا":"العديد من الناس قالوا قبل قدوم فيسينج، من هذا المدرب وما هو وضعه وتاريخه؟ خاصة وأنه جاء بعد منافسة مع عدة أسماء كبيرة، مثل مدرب المكسيك وصربيا والمدير الفني الحالي لليفربول".

وأضاف:"كان هناك سرًا وراء الاستعانة بفيسينج، وهي استشارة من إدارة الاتحاد مع السيد يورجن كلوب، وأخبرهم أنه سيكون الاسم القادم بقوة في عالم التدريب".

وواصل النجار حديثه:"كانت هناك محادثات وخطوط اتصال مع كلوب منذ الموسم الماضي من أجل التعاقد معه بشكل شخصي، ولكن الأمور كانت تتسم بالسرية الشديدة".

وتابع:"عندما تم الحديث مع كلوب مرة أخرى، قال الألماني لإدارة الاتحاد إنه بيب جوارديولا القادم في عالم التدريب، لأنه يعرفه جيدًا من مدرسة ريد بول".

وأشاد النجار بالبداية المميزة لفيسينج مع الاتحاد وتصدره لمسابقة دوري روشن حتى الآن، مع طريقة تعامله مع يوسف النصيري وإخراج أفضل ما عنده، عكس المستوى المتخبط للمغربي مع كونسيساو.