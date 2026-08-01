رغم تفاؤل فيسينج وعرض ديابي "الضخم" .. رسالة تحذير للاتحاد: ما يحدث يشبه الدمار الشامل!

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم الجديد "2026-2027"، خرجت رسائل تحذيرية من الوضع الحالي للعميد، الذي ينذر بموسم أكثر سوءًا من السابق.

وتنتظر الاتحاد روزنامة ثقيلة خلال شهر أغسطس، حيث يسعى لحجز مقعد في مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الجزيرة الإماراتي، في التصفيات التمهيدية، في 11 أغسطس، قبل انطلاق منافسات دوري روشن، في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وكان المدير الفني الألماني ينز فيسينج، قد أعرب عن رضاه بشأن أداء اللاعبين خلال معسكر الإعداد في إسبانيا، خاض أربع مباريات ودية، حقق خلالها فوزًا على أورلاندو بايرتس بنتيجة (3-2)، وتخطى لاس بالماس (2-1)، فيما لعب مباراتين في يوم واحد، حيث خسر بالبدلاء - صباحًا - أمام ريال مايوركا (2-4)، وتعادل بالأساسيين - مساءً - مع مالقا، بنتيجة (2-2).

ووصف فيسينج، الوضع العام في الفريق بأنه ليس مثاليًا بعد، ولكن هناك تقدمًا كبيرًا من الناحيتين البدنية والفنية، مشيدًا بما أظهره الفريق من مجموعة متماسكة وطاقة جيدة.