"يناسبهم تمامًا".. أجويرو ينصح ألفاريز بشأن الاختيار بين برشلونة وآرسنال!

حث المهاجم الأرجنتيني السابق، أجويرو، مواطنه ألفاريز على التفكير في الانتقال إلى صفوف برشلونة بدلاً من الانضمام إلى آرسنال هذا الصيف. وارتبط اسم ألفاريز بعدة أندية أوروبية كبرى في أعقاب العروض القوية التي قدمها مع أتلتيكو مدريد.

ويُعد "الجانرز" من بين الفرق التي تراقب النجم الأرجنتيني الدولي، حيث تشير التقارير إلى أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون مستعداً لدفع حوالي 86 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات المهاجم.

ومع ذلك، يعتقد أجويرو أن برشلونة سيوفر بيئة تكتيكية أكثر ملاءمة وطبيعية للمهاجم البالغ من العمر 26 عاماً، في الوقت الذي يواصل فيه النادي الكتالوني التخطيط لمستقبل خط هجومه.