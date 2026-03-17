يمنع بايرن ميونخ من اللعب بحارس مرمى.. ما سر القانون الذي أزعج يامال ويهدد البافاري؟!

يواجه نادي بايرن ميونخ الألماني موقفًا غريبًا لم يعتد عليه كبار القارة الأوروبية، حيث بات مهددًا بخوض مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا دون حارس مرمى.

جاءت هذه الأزمة عقب تعرض رباعي حراسة المرمى مانويل نوير وسفين أولرايش ودانييل كليانيك وكونراد أوربيج لإصابات متلاحقة تركت الفريق في مهب الريح.

في ظل هذا الفراغ الكبير، لمع اسم الشاب الواعد ليونارد بريسكوت الذي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط ليكون المنقذ المحتمل في مواجهة نادي أتالانتا الإيطالي.

لكن العقبة التي تقف في طريق الحارس الصغير ليست فنية بل هي عقبة قانونية بحتة تتعلق بقانون العمل الألماني الذي يضع قيودًا صارمة على تشغيل الشباب دون سن 18 عامًا في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما قد يحرم العملاق البافاري من خدمات موهبته الشابة في ليلة أوروبية حاسمة.