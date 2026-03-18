"يمكننا أن نسبب مشاكل" - إدي هاو يحذر برشلونة من أن نيوكاسل يونايتد لن "يتراجع" في المباراة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا

وفي حديثه قبل مباراة الإياب، أكد هاو أن لاعبيه أصبحوا الآن معتادين على ضغوط كرة القدم الأوروبية الراقية. وقال المدرب: "لا يمكن أن تتراجع أمام أهمية المباراة، ولا أعتقد أننا سنفعل ذلك. لدينا العديد من اللاعبين الذين خاضوا الكثير من المباريات حتى الآن؛ لقد اعتدنا على ذلك".

بعد أن حرمهم ركلة جزاء من يامال في الوقت المحتسب بدل الضائع من الفوز في سانت جيمس بارك في مباراة الذهاب، سيخوض هاو مباراة الإياب بثقة وقال إن الفوز سيكون أكبر انتصار في مسيرته: "ربما يكون كذلك، نعم، لكن هذا غير مهم لأن هذه هي النتيجة ونحن في مرحلة التحضير. علينا أن نتأكد من أن خطة لعبنا وتطبيقنا التكتيكي وأداء اللاعبين الفردي في المستوى المطلوب. لدينا مباراة أخرى مهمة للغاية في عطلة نهاية الأسبوع [ضد سندرلاند]، لذا لا أريد أن أضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين. أريدهم فقط أن يحاولوا تقديم أفضل أداء ممكن.

"لدينا العديد والعديد من اللاعبين الدوليين في التشكيلة، لذا لا أرى أن [تقلص التشكيلة] يمثل مشكلة. لدينا ما يكفي من اللاعبين القادرين على إحداث مشاكل لهم. سنستمتع بالمباراة، لكننا لن نستمتع بها حقًا إلا إذا حققنا النتيجة المرجوة. أعتقد أننا في وضع جيد للقيام بذلك، واللاعبون ربما يكونون واثقين من أنفسهم كما كانوا في أي مرحلة أخرى هذا الموسم."