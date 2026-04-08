Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

ترجمه

يكن بايرن ميونيخ "امتنانًا كبيرًا" لفينسنت كومباني، حيث أشاد الرئيس التنفيذي باللاعب مانويل نوير باعتباره "العامل الحاسم" في الفوز على ريال مدريد

أشاد يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، بفينسنت كومباني عقب الفوز الساحق الذي حققه النادي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقد قاد المدرب البلجيكي فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، كاسراً بذلك سلسلة النتائج السيئة التي لازمت الفريق أمام العملاق الإسباني لفترة طويلة. كما خصّص دريسن ثناءً خاصاً لمانويل نوير.

  • دورة كومباني التدريبية تحظى بإشادة المسؤولين التنفيذيين

    في أعقاب الفوز الذي تحقق بصعوبة في العاصمة الإسبانية، سارع مسؤولو نادي بايرن ميونيخ إلى الإشادة بالتحضير التكتيكي لمدربهم. وخلال كلمته أمام الفريق في حفل العشاء الذي أعقب المباراة، أشاد دريسن بشكل خاص بدور كومباني في تحقيق هذا الانتصار. وعكست كلمات الرئيس التنفيذي ثقة متزايدة في المدرب، الذي نجح في تجاوز واحدة من أصعب المباريات في كرة القدم الأوروبية.

    وقال دريسن في كلمته: "فينسنت، نحن جميعًا مدينون لك بالكثير من الامتنان. لقد أعددت الفريق بشكل مثالي لمواجهة الخصم، وللمباراة، ولهذا الملعب". وواصل الإشادة بالجهد العام للفريق، مضيفًا: "لقد قدمتم أداءً رائعًا. كان أداءً جماعيًا رائعًا".

    يضع هذا الفوز بايرن في موقع مهيمن في سعيه لتأمين مكان في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان أو ليفربول.


    لا يزال نوير هو العامل المجهول ذو المستوى العالمي

    في حين نال كومباني الثناء على الجانب التكتيكي، كان أداء نوير بين القائمين هو الموضوع الرئيسي الذي شغل الأحاديث عقب المباراة. في سن الأربعين، أثبت الحارس المخضرم أنه لا يزال ضمن النخبة، حيث قام بعدة تدخلات حاسمة للحفاظ على تقدم بايرن وكسب لقب أفضل لاعب في المباراة. كانت قدرته على إحباط هجوم ريال مدريد المليء بالنجوم هي العامل الفارق طوال التسعين دقيقة.

    أشاد دريسن بقائد النادي، مشدداً على الفارق في مستوى حراس المرمى في تلك الليلة. وقال الرئيس التنفيذي: "كان لدينا اليوم في لعبنا ما لم يكن لدى ريال مدريد: عاملنا المميز، حارسنا البالغ من العمر 40 عاماً، حارس المرمى العالمي. مانويل، كنت استثنائياً اليوم".

    على الرغم من بعض التوزيعات المتذبذبة في بعض الأحيان، تميز نوير بالثقة التي أظهرها داخل منطقة الجزاء الخاصة به، بينما تصدى لتسديدات لاعبين من أمثال كيليان مبابي وفينيكوس جونيور.

  • التغلب على أشباح البرنابيو

    يُعد الفوز في مدريد إنجازاً نادراً للعملاق البافاري، الذي عانى كثيراً في ملعب البرنابيو خلال السنوات الأخيرة. غالباً ما كانت الأجواء العدائية والبراعة الفردية للاعبين من عيار مبابي وفينيكوس تشكل عقبة كأداء في الماضي، لكن الترتيب التكتيكي الذي اعتمده كومباني سمح لبايرن بالسيطرة على فترات طويلة من المباراة. وأتاحت أهداف لويس دياز وهاري كين للزوار المنصة التي احتاجوا إليها لتحقيق نتيجة تاريخية.

    كانت حدة المباراة واضحة للعيان، حيث ضغط ريال مدريد في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل بعد أن قلص مبابي الفارق. ومع ذلك، حافظ الفريق الألماني على انضباطه. كان هذا تحولاً مهماً لفريق عانى كثيراً في هذا الملعب بالتحديد، حيث أنهى أخيراً سلسلة النتائج السلبية التي لازمت تاريخ النادي الحديث في مواجهة حامل اللقب 15 مرة والسيّد الدائم للمسابقة، واحتفل الألمان بأول فوز لهم على ريال مدريد منذ 14 عاماً.

    لم يكتمل العمل بعد

    على الرغم من الاحتفالات والثناء الكبير من مجلس الإدارة، حرص دريسن على تذكير طاقمه الفني ولاعبيه بأن هذه المواجهة لم تنتهِ بعد. إن الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه يمثل ميزة كبيرة، لكن مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا ستتطلب نفس القدر من التركيز إذا أرادوا حجز تذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي.


