يكفيهم تعادل وحيد.. متى يتوج إنتر بطلًا للدوري الإيطالي؟!

كان إنتر يأمل في الاحتفال بالفوز بالدوري الإيطالي على أرض تورينو، لكن ذلك كان ليكون على الأرجح أمراً صعباً. خاصة وأن كل شيء كان قد تأجل بالفعل يوم الجمعة، بسبب الفوز الساحق الذي حققه نابولي على كريمونيسي.

وبالنظر إلى الترتيب، كان احتفال فريق تشيفو سيتأجل على أي حال بسبب ما حدث على أرض الملعب: من 0-2 إلى 2-2 ضد تورينو، الذي تمكن من تعويض تأخره بهدفين بفضل هدفي سيميوني وفلاسيتش.

لكن حسابات لقب الدوري الإيطالي لفريق إنتر قد تنتهي يوم الأحد 3 مايو، بمناسبة المباراة المسائية المؤجلة ضد بارما ضمن الجولة الخامسة والثلاثين والرابعة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ما الذي يحتاجه إنتر ليتوج بطلاً لإيطاليا ضد فريق بارما؟ إليكم جميع الاحتمالات.

