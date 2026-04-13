يقول هانسي فليك إن برشلونة «عادةً ما يكون الفريق الأفضل» في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يطالب المدرب «بالشجاعة» في الهجوم لتعويض فارق الهدفين

في أعقاب النتيجة المخيبة للآمال في مباراة الذهاب، حوّل المدرب تركيزه بالكامل إلى التعديلات النفسية والتكتيكية اللازمة لاختراق نظام دييغو سيميوني الدفاعي الصلب.

وأكد فليك أن العودة إلى أسلوب اللعب الشجاع عالي الكثافة أمر لا غنى عنه إذا أراد النادي التقدم. وإدراكاً منه للأجواء العدائية المتوقعة في العاصمة الإسبانية، طالب المدرب بفريق عمل جماعي لا يعرف الخوف.

وقال: "لدي شعور بأن المباراة ستكون مختلفة تمامًا عن المباريات السابقة ضدهم لأن الأجواء في الملعب ستكون مذهلة. يعرف المشجعون ما يحتاجون إليه، وسيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، لكنني أؤمن بفريقي وبما يمكننا تحقيقه، وهذا ممكن، فلماذا لا؟ هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".

"أعلم أننا سنلعب ضد أتلتيكو، وهو فريق يضم لاعبين ممتازين، وسنحتاج إلى الدفاع بقوة، ولكن علينا أيضًا أن نكون شجعان في الهجوم، وأن نهاجم ونضغط ونستغل كل فرصة. إذا نظرتم إلى المباراة الأخيرة، فربما كان هذا هو الفارق الكبير بينهم وبيننا. ربما سيكون غدًا مختلفًا تمامًا، وهذا ما سيجعلني سعيدًا".