وفي حديثه إلى قناة TNT Sports عقب المباراة، أعرب كين عن ارتياحه الشديد للنتيجة التي تحققت بصعوبة في إسبانيا. وقد حصد بايرن ميونيخ فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من دور ربع النهائي، حيث افتتح لويس دياز التسجيل قبل أن يضاعف الإنجليزي النتيجة مباشرة بعد بداية الشوط الثاني. ورد أصحاب الأرض بهدف من كيليان مبابي، لكن العملاق الألماني صمد.

وقال المهاجم: "كل الضجة المحيطة بالمباراة، والقدوم إلى مدريد ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، هي أمور صعبة دائماً. حصلنا على بعض الفرص الجيدة، ويجب أن ننسب الفضل لهم لأنهم حصلوا على فرص أيضاً".