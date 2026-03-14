يقول ميكيل أرتيتا إن ماكس داومان قادر على مواجهة «أفضل اللاعبين في العالم»، وذلك في تعليق مدرب أرسنال على الهدف التاريخي الذي سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون

كان نقطة التحول في المباراة هي دخول داومان مع تبقي 15 دقيقة على النهاية. أوضح أرتيتا أن هذا القرار استند إلى رباطة جأش اللاعب الشاب المذهلة ومستواه في التدريبات، قائلاً: "أعتقد أن القرار الذي تتخذه يجب أن يُنفذ. عليك أن تراه يتدرب كل يوم، فهو يتدرب أمام هؤلاء المدافعين الذين أعتبرهم الأفضل في العالم".

وأشار المدرب: "كانت هذه لحظة حاسمة بالنسبة له، ربما لأنه لا يبدو متأثرًا بالمناسبة أو بالخصم أو بالمباراة"، مبرزًا كيف يزدهر اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا حتى عندما يواجه مدافعي أرسنال الأساسيين من النخبة.