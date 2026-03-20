يقول ليام روزينيور إن الخطأ الذي ارتكبه مامادو سار مع باريس سان جيرمان سيعود بالفائدة على مدافع تشيلسي، في الوقت الذي يشيد فيه المدرب بإمكانياته
ليلة صعبة في دوري أبطال أوروبا
حظي سار بثقة كبيرة مساء الثلاثاء، حيث خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 التي خاضها تشيلسي. وبدأ اللاعب الدولي السنغالي المباراة أساسيًا في مواجهة حامل لقب البطولة الأوروبية، ليخوض بذلك الاختبار الأصعب تحت أضواء ملعب ستامفورد بريدج.
كانت المباراة صعبة على الشاب، الذي تسبب تشتت تركيزه في بداية المباراة في تمكين خفيشا كفاراتشيليا من افتتاح التسجيل لصالح باريس سان جيرمان، مما أدى إلى فوز الفريق الفرنسي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين. أنهى هذا الهدف فعليًا آمال تشيلسي في العودة في البطولة الأوروبية، وترك المدافع تحت الأضواء لأسباب سلبية في لحظة حاسمة من الموسم.
دروس مستفادة من المستوى الرفيع
وفي حديثه قبيل عودة «البلوز» إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد روزينيور أن مثل هذه الانتكاسات تشكل جزءًا أساسيًا من مسيرة تكوين اللاعب الشاب. وكشف أن استجابة سار في التدريبات كانت مثالية، حيث أظهر القوة الذهنية المطلوبة للعب في نادٍ بمكانة تشيلسي.
وقال روزينيور، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي للنادي: "لقد عملت مع مامادو لمدة عامين تقريباً وأنا متحمس جداً لمسيرته المهنية – وهذا هو سبب وجوده هنا". "لكن في بعض الأحيان عليك أن تمر بتجارب سلبية لتتحسن. سيعود. لقد تدرب بشكل جيد جداً [يوم الخميس] وهو جزء كبير من خططنا للمضي قدماً".
التطلع إلى المستقبل
على الرغم من مرارة الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، يعتقد روزينيور أن هذه التجربة ستسهم في نهاية المطاف في تسريع تطور سار. وأكد أن المدافع الشاب يتمتع بالشخصية اللازمة لتجاوز هذه النكسة واستخدامها كدافع للوصول إلى المستوى المتوقع من لاعب أساسي في تشيلسي.
وأضاف المدرب: "نحن جميعًا نرتكب أخطاء – وأنا من ضمنهم – ويجب أن نتأكد من أننا نتعلم منها". "على المدى الطويل، فإن الألم الذي مر به سيجعله لاعبًا أفضل. هذا هو المكان الذي وصل إليه مامادو في مسيرته. إذا تعلم من أخطائه، بصراحة، فمن المثير للغاية ما يمكن أن يصبح عليه كلاعب".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كان تشيلسي قد أعار سار إلى ستراسبورغ الصيف الماضي، لكن النادي قرر استدعاءه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقد خاض سار خمس مباريات في جميع المسابقات حتى الآن، ويأمل في الحصول على فرصة للعب عندما يواجه تشيلسي فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
