ترجمه
يقول كايل ووكر إن وسائل الإعلام «تجاوزت الحدود» في تغطيتها لفضيحة لورين غودمان، بعد أن شاهد زوجته آني كيلنر وأطفاله يتعرضون لمطاردة المصورين
الزوجان ووكر وكيلنر يستعدان لاستقبال طفلهما الخامس
لا يزال ووكر يعمل على إصلاح علاقته الزوجية، بعد أن واجه خطر الطلاق في مرحلة ما، ويستعد لاستقبال مولوده الخامس مع حبيبة طفولته كيلنر.
تعرضت تلك العلاقة لضغوط كبيرة، مع وجود غودمان الذي يلقي بظلاله عليها، حيث كان من المستحيل الهروب من أضواء التغطية الإخبارية في فترات متقطعة. لقد مر ووكر وعائلته بالكثير من التحديات، على أمل أن يُتركوا الآن وشأنهم ليعيشوا حياتهم الخاصة.
يشعر ووكر بخيبة أمل لرؤية عائلته تُجرّ إلى فضيحة غودمان
وفي حديثه مع برنامج «The Overlap»، الذي تقدمه «Sky Bet»، قال ووكر: «بصفتنا لاعبي كرة قدم، فإننا نكتسب قشرة سميكة جدًا. ومع وجود منصات التواصل الاجتماعي وكل ما شابهها الآن، فإننا نكتسب هذه القشرة السميكة. لا أستطيع قراءة كل ما يُنشر على الإنترنت، وعندما أخطئ، فأنا مخطئ تمامًا وأستحق كل انتقاد يُوجه إليّ.
"لكن في بعض الأحيان، أعتقد أن العالم الخارجي ووسائل الإعلام تتجاوز الحدود كثيرًا وتسلبك إنسانيتك. عندما تكون زوجتي أو أنا أو أطفالي نسير في الشارع ويقفز عليك مصورو البابارازي.
"أنا السبب في ذلك تمامًا ويمكنكم كتابة مقالاتكم عني، لكنهم مجرد أطفال لا يحتاجون إلى ذلك حقًا. زوجتي مجرد فتاة عادية من شيفيلد. هي لا تحتاج إلى ذلك، لكنني أنا من وضعتهم في هذا الموقف، لذا عليّ تحمل المسؤولية عن ذلك."
وتابع حديثه عن التغطية الطويلة التي جذبتها علاقته خارج الزواج: "استمرت القصة لفترة طويلة. شعرت أنها استمرت لأسابيع وكانت قصة. عندما ينقر الناس، يرون أن الناس ينقرون، فتستمر وسائل الإعلام في الكتابة عن القصة. ولسوء الحظ، كان ذلك خطئي، لكنني أعتقد أنه إذا تجاوزوا الحدود قليلاً، فسأقول على الأرجح، نعم."
هل يخطط ووكر للانتقال إلى مجال التدريب بعد تقاعده؟
على الرغم من أن ووكر واجه العديد من التحديات خارج الملعب، إلا أنه واصل بذل قصارى جهده داخل الملعب. وقد اتسع نطاق نشاطه في الآونة الأخيرة، حيث انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي ميلان الموسم الماضي، بعيدًا عن مانشستر سيتي. ثم انتقل بشكل نهائي إلى نادي بيرنلي.
لا يزال ووكر يزين الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 35 عاماً، رغم أن فريقه يخوض معركة الهبوط هذا الموسم، ولم يتم تحديد موعد لتعليق حذاءه الاحترافي للمرة الأخيرة.
وعندما سُئل ووكر عن مستقبله، مع تداول احتمالية انتقاله إلى منصب مدرب، قال: "أنا أحصل حالياً على شهادات التدريب لأنني أريد أن أضيف ذلك إلى رصيد خبرتي. لا يعني ذلك أنني سأعمل في التدريب أو أريد العمل في التدريب، لكنني أشعر أنني أستطيع أن أرد الجميل. أنا لا أهتم بنفسي كثيرًا، بل أهتم أكثر بكرة القدم، وأعلم أن هذا كلام مبتذل، وربما تقولون: "إنه يقول ما تريدون سماعه"، لكنني لست كذلك. سأفعل أي شيء من أجل حبي لكرة القدم، لأنه لولا كرة القدم، في المكان الذي نشأت فيه، لما كان لدي أي شيء. أريد أن أرد الجميل، وإذا استطعت مساعدة لاعب واحد، سواء من الناحية الفنية أو النفسية.
"أقول دائمًا إن الجميع يمكنهم لعب كرة القدم، وربما قابلت الكثير من اللاعبين الذين نجحوا في كرة القدم، لكنني أعتقد أن النجاح يتحقق هنا [في إشارة إلى الجانب النفسي لكرة القدم]. أفضل 10% من لاعبي كرة القدم ينجحون كلاعبين، بناءً على قدرتهم على التعامل مع الضغط، والنقد، والتقلبات في مسيرتهم المهنية، والإصابات. ما لم تتمكن من تجاوز ذلك، لا أعتقد أنك ستصل إلى القمة أبدًا."
عقد ووكر: متى تنتهي مدة العقد مع بيرنلي
وقد تعلم ووكر - الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خوضه 96 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا - كيفية التعامل مع الجوانب الإيجابية والسلبية لكونه لاعب كرة قدم محترف، وهو يمتلك ثروة من المعرفة جاهز لنقلها إلى الآخرين. ولا يزال ووكر مرتبطًا بعقد مع نادي بيرنلي حتى صيف عام 2027، ويأمل في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الملعب وخارجه على مدار العام المقبل تقريبًا.
