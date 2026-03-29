يقول ريزولي: "في مباراتي الثانية في الدوري الإيطالي، قال لي باجيو إن أواجه أي مشكلة، فعليّ أن أذهب إليه"

تحدث نيكولا ريزولي، الحكم السابق الذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2014 ويشغل اليوم منصب رئيس قسم التحكيم في الكونكاكاف، في برنامج «كامبوس توك»:

"كنت مقتنعاً عندما كنت حكماً شاباً بأن الحوار مهم، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك حواجز بين اللاعبين والحكام كما كان الحال في الماضي، عندما كان الحكم شخصية مهمة للغاية لدرجة أنك لم تكن تجرؤ حتى على التحدث إليه. لطالما اعتقدت أن الحوار مهم إذا كان يساعدني في توجيه اللاعبين في الاتجاه الذي أريدهم أن يسلكوه، أي احترام قواعد اللعبة".





"كنت أحتاج إليه لمحاولة التفاهم، لفهم بعضنا البعض في السراء والضراء. دون مرشحات. دون خوف من الاعتراف بـ"لقد أخطأت" حتى بعد اتخاذ قرار خاطئ، نتيجة لتفسير مشوه. "كثيرًا ما كنت أقول للاعبين: رأيت الأمر هكذا، لكن ربما أكون مخطئًا. وكان هذا يساعدهم كثيرًا على الثقة بي. فأنا إنسان، ولا يمكن ألا أخطئ أبدًا... وقد ارتكبت أخطاء كبيرة في مسيرتي. لكن كان لدي لاعبون، على الرغم من الخطأ الكبير، قبلوا ذلك بسبب هذه العلاقة التي نشأت بمرور الوقت".