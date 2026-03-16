تم تعيين مارتن من قبل الملاك الجدد في الصيف، واستمرت فترة عمله 123 يوماً قبل أن يغادر. وخلال 17 مباراة، سجل خمس انتصارات وستة تعادلات وست هزائم. وعلى الرغم من الخسارة المدمرة بنتيجة 9-1 في مجموع المباراتين أمام كلوب بروج في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وحصوله على فوز واحد فقط في الدوري من أصل سبع محاولات، إلا أنه لا يزال مصمماً.

"لا أندم على أي شيء"، أوضح لـ BBC Radio 5 Live. "هناك الكثير من الإحباط بالنسبة لي كمدرب ومدير فني وقائد، لكن في النهاية، يكون الخطأ دائمًا على عاتق المدير الفني. إنها غلطتي أنني لم أؤدِ بشكل جيد بما فيه الكفاية، لكنك تتعلم من ذلك وسأكون أفضل بالتأكيد".