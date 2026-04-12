يقول جيمي كاراغر إن توتنهام «السيئ» «لا يملك أي فرصة» للفوز على ولفرهامبتون المتذيل للترتيب، ويشير إلى أن روبرتو دي زيربي لن ينقذ الفريق من الهبوط

كان التحليل الذي قدمه كاراغر على قناة «سكاي سبورتس» قاسياً للغاية، حيث لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لمسار توتنهام الحالي. بعد خسارتهم 1-0 أمام سندرلاند يوم الأحد، أصبح النادي عالقاً رسمياً في منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بعد 32 مباراة. وتفاقمت الأوضاع بفوز وست هام، صاحب المركز السابع عشر، على ولفرهامبتون يوم الجمعة، مما ترك «السبورز» متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان. يعتقد كاراغر أن تراجع الفريق حاد للغاية بحيث لا يمكن تصحيحه. قال: "عادةً، عندما يأتي مدرب جديد، تقول: 'إنها مباراته الأولى، يجب التخلي عن (أسلوب اللعب) هذا'. كان لا بد من التخلي عنه مع إيغور تودور، والأمر نفسه ينطبق على روبرتو دي زيربي بسبب الموقف الذي يجدان نفسيهما فيه. لا أصدق ذلك. يبدو أن توتنهام سيهبط. الفرق الأخرى لديها ما يميزها. نقطة واحدة من أصل 24".