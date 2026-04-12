AFP
ترجمه
يقول جيمي كاراغر إن توتنهام «السيئ» «لا يملك أي فرصة» للفوز على ولفرهامبتون المتذيل للترتيب، ويشير إلى أن روبرتو دي زيربي لن ينقذ الفريق من الهبوط
كاراغر يتنبأ بهبوط قاسٍ
كان التحليل الذي قدمه كاراغر على قناة «سكاي سبورتس» قاسياً للغاية، حيث لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لمسار توتنهام الحالي. بعد خسارتهم 1-0 أمام سندرلاند يوم الأحد، أصبح النادي عالقاً رسمياً في منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بعد 32 مباراة. وتفاقمت الأوضاع بفوز وست هام، صاحب المركز السابع عشر، على ولفرهامبتون يوم الجمعة، مما ترك «السبورز» متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان. يعتقد كاراغر أن تراجع الفريق حاد للغاية بحيث لا يمكن تصحيحه. قال: "عادةً، عندما يأتي مدرب جديد، تقول: 'إنها مباراته الأولى، يجب التخلي عن (أسلوب اللعب) هذا'. كان لا بد من التخلي عنه مع إيغور تودور، والأمر نفسه ينطبق على روبرتو دي زيربي بسبب الموقف الذي يجدان نفسيهما فيه. لا أصدق ذلك. يبدو أن توتنهام سيهبط. الفرق الأخرى لديها ما يميزها. نقطة واحدة من أصل 24".
- Getty Images Sport
"لا توجد فرصة" للتغلب على ولفرهامبتون
عادةً ما تمنح قائمة المباريات القريبة بصيص أمل للفرق التي تعاني، لكن كاراغر لا يرى سوى المزيد من المعاناة لفريق شمال لندن. مع اقتراب المواجهة المقبلة ضد ولفرهامبتون، الذي يحتل المركز العشرين برصيد 17 نقطة فقط، رفض المدافع السابق لليفربول أي تلميح بأن توتنهام يمتلك الثقة اللازمة لتحقيق فوز حاسم خارج أرضه. إن الافتقار إلى الزخم أمر مذهل بالنسبة لنادٍ لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر. وتابع كاراغر: "عندما تنظر إلى جدول المباريات، تعتقد أن هذه مباراة جيدة لتوتنهام، لكنهم في حالة سيئة. هل تعتقد أن توتنهام سيذهب إلى ولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري، ويفوز؟ مستحيل".
دي زيربي لا يزال متفائلاً رغم الهزيمة
حاول دي زيربي الحفاظ على رباطة جأشه رغم انتهاء مباراته الأولى كمدرب بنتيجة مخيبة للآمال. ورأى الإيطالي، الذي لم يتبق له سوى ست مباريات هذا الموسم لإنقاذ النادي، أن الأداء في ساندرلاند أظهر لمحات من الجودة المطلوبة. كما يتأخر توتنهام بثلاث نقاط عن ليدز ونوتنغهام فورست، مما يجعل كل نقطة حاسمة. وقال دي زيربي للصحفيين: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة. لم تكن كافية للفوز، لكننا لم نستحق الخسارة. علينا أن نتقبل ذلك ونمضي قدماً. لعبنا مباراة جيدة. لدينا ما يكفي من الجودة للخروج من هذه اللحظة الصعبة. أنا آسف على النتيجة، وأنا آسف لإصابة (كريستيان) روميرو، وآمل من أجلنا ومن أجله ألا تكون إصابة خطيرة. كانت لدينا ثلاث أو أربع فرص واضحة للتسجيل".
- Getty Images Sport
التغلب على الخوف من السقوط
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه توتنهام مهمة جبارة تتمثل في تعويض فارق نقطتين وتجنب الهبوط الكارثي. ويجب على دي زيربي أن يغرس على وجه السرعة روح القتال في غرفة الملابس التي تعاني من الانقسام. ويستضيف توتنهام نادي برايتون، النادي السابق لدي زيربي، في مباراته المقبلة يوم 18 أبريل، قبل أن يوجه أنظاره إلى مباراة ولفرهامبتون بعد سبعة أيام.