يقول توماس توخيل إن بن وايت «يجب أن يصفّي الأجواء» مع زملائه في منتخب إنجلترا بعد غياب طويل اختاره بنفسه

تشمل فترة التوقف الدولية الأخيرة قبل كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مباريات ودية ضد أوروغواي واليابان، مما يوفر منصة حيوية لعودة وايت. وأشار توخيل إلى أن المدافع، القادر على اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، لم يتردد أبدًا عندما أتيحت له الفرصة عقب إصابة كوانسا في اللحظات الأخيرة.

وأوضح المدرب الألماني: "عندما أتيحت له الفرصة، جاءت ردة فعله في غضون ثوانٍ، وكانت مبهجة للغاية وإيجابية جداً، وكان متأثراً بها، مما يدل لي على أنه يعني ذلك حقاً. كانت طريقة تصرفه وتدريبه في المعسكر جيدة جداً وتُظهر جودته".