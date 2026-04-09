Getty Images Sport
ترجمه
يقول إبراهيما كوناتي إنه "سعيد" من أجل باريس سان جيرمان، حيث اختار صياغة غريبة في مقابلة أجريت معه عقب هزيمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الريدز يواجهون صعوبات في باريس
يواجه ليفربول مهمة شاقة للحفاظ على آماله الأوروبية حية بعد الأداء الفعال الذي قدمه باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس. وأدت أهداف ديزير دو وخفيشا كفاراتشيليا إلى هزيمة فريق أرني سلوت بنتيجة 2-0، تاركًا إياه في موقف صعب يتعين عليه فيه تعويض فارق كبير في مباراة الإياب.
وزاد من حدة الخسارة التفاوت في وقت الاستعداد بين العملاقين. ففي حين يتعين على الريدز العودة فوراً إلى المنافسات المحلية، حصل بطل الدوري الفرنسي على ميزة تنافسية من الاتحاد الفرنسي لضمان جاهزيته للمباراة العودة في أنفيلد.
- Getty Images Sport
كوناتي يشعر بالغيرة من الدعم الفرنسي
وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أعرب كوناتي صراحةً عن عدم حصول الأندية الإنجليزية على الدعم الكافي من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار المدافع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها ليفربول نفسه في وضع غير مواتٍ خلال مراحل خروج المغلوب في المسابقات الأوروبية.
وقال كوناتي لمحطة "ستان سبورت": "أعتقد أن هذا يحدث للمرة الثانية على التوالي، لأن الموسم الماضي كان الأمر نفسه. أتمنى لو كان لدينا نفس الشيء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الوضع مختلف تماماً". "بشكل ما، أنا سعيد من أجلهم لأنه من الجيد لهم أن يساعدهم الدوري على تحقيق إنجازات في دوري أبطال أوروبا. آمل أن يفعلوا الشيء نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل. لماذا لا [نفعل شيئًا] للفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا؟"
النقاش حول ازدحام جدول المباريات
أثارت هذه التعليقات من جديد الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول رفاهية اللاعبين ورفض الدوري الإنجليزي الممتاز تعديل جداول مباريات الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية. ففي حين أجلت الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان الحاسمة ضد لينس، يتعين على ليفربول السفر لمواجهة فريق فولهام الذي يستعيد بريقه. تشكل الأعباء البدنية على فريق سلوت مصدر قلق كبير، خاصة وأن فولهام لم يخسر في آخر ثلاث مباريات خاضها ضد الريدز. يضطر نجوم ليفربول إلى خوض جدول مباريات محلي مرهق، في حين يُمنح منافسهم القاري وقتًا كافيًا للتعافي ووضع الاستراتيجيات.
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
على الرغم من أن فرصهم تبدو ضئيلة، إلا أن ليفربول لا يزال واثقاً من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب التي ستقام في أنفيلد الأسبوع المقبل، في إطار سعيه للوصول إلى الدور نصف النهائي. لكن قبل تلك المباراة، سيواجه الفريق فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، حيث يسعى لتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.