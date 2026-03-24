يقول أنتوني جوردون إن سندرلاند «ليس فريقًا جيدًا جدًا» مقارنةً بنيوكاسل، وذلك بعد الهزيمة «المحبطة» في ديربي تاين-وير الذي أقيم في ملعب سانت جيمس بارك

وفي حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي، لم يتردد جوردون في تقييمه للفريق المنافس، قائلاً: "الأمر المحبط، في رأيي، هو أنهم ليسوا فريقاً جيداً جداً مقارنة بنا. لم يكن من المفترض أن نخسر أمامهم. من الواضح أن اللعب خارج أرضنا أصعب لأنهم يتمتعون بدعم الجماهير والأجواء الحماسية وبعض الضغط الإضافي، لكن في ملعبنا لم يكن من المفترض أن نخسر تلك المباراة. ليس بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الأول، لكن مرة أخرى لم نكن جيدين بما يكفي في بداية الشوط الثاني، وهذه مشكلة مستمرة.

"لم يكن أداءنا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا توجد أعذار. كنا جيدين لمدة 45 دقيقة، وهو ما تكرر كثيرًا هذا الموسم — كنا نعلم ذلك بالفعل قبل المباراة وكنا نحاول العمل على حل هذه المشكلة. لم يكن بداية الشوط الثاني جيدة بما فيه الكفاية، وكانوا هم الفريق الأفضل في الشوط الثاني."