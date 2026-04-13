ترجمه
يقدم ليام روزينيور نظرة ثاقبة على خطط تشيلسي "المفصلة" للانتقالات الصيفية، حيث يسلط الضوء على ثلاث نقاط ضعف في تشكيلة الفريق
معالجة أوجه القصور في التشكيلة
عززت الإدارة العليا لنادي تشيلسي خططها التعاقدية عقب الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق على أرضه بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي، والتي كشفت عن نقص صارخ في القوة البدنية لدى التشكيلة الحالية. وقد عانى «البلوز» من سلسلة نتائج سيئة، حيث خسر أربع مباريات من أصل خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، في ظل تهديد الموسم بالانهيار. وعقب الخسارة أمام سيتي، استقبل النادي اللندني ثلاثة أهداف أو أكثر في مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ فبراير 2018 تحت قيادة أنطونيو كونتي.
تحديد المتطلبات الأساسية
اعترف روزينور بأن الاجتماعات الداخلية الأخيرة ركزت على السمات المحددة المطلوبة لتطوير هوية الفريق، حيث أشار إلى ثلاث نقاط ضعف في التشكيلة تم تحديدها للتحسين الفوري. وفي معرض حديثه عن المحادثات الاستراتيجية الجارية في ستامفورد بريدج، صرح المدرب البالغ من العمر 41 عامًا قائلاً: «نعم، حتى خلال الأسبوع الماضي، أجرينا الكثير من المحادثات التفصيلية حول الشكل الذي نحتاج أن نكون عليه للمضي قدمًا بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية. تتحدث عن جميع الجوانب المختلفة للعبة - الجانب البدني، والجانب الفني، والأمور المتعلقة بالمراكز".
العقبات المالية واللوجستية
تشكل فترة الانتقالات المقبلة، التي تبدأ في 15 يونيو، تحديات كبيرة، حيث من المتوقع أن تؤدي التزامات كأس العالم إلى تعقيد المفاوضات بشأن العديد من اللاعبين الدوليين المستهدفين. علاوة على ذلك، تظل قدرة تشيلسي الإنفاقية مرهونة بالتأهل للمسابقات الأوروبية من أجل تخفيف قيود "الأرباح والاستدامة" (PSR) من خلال زيادة الإيرادات.
وفي معرض حديثه عن وضوح النادي بشأن أهدافه الصيفية، أضاف روزينيور: "هذه كلها أمور نجري محادثات بشأنها، ونحن نعرف ما نريد تحسينه ونعرف أين نريد تحسينه في الصيف".
مرحلة حاسمة
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس برصيد 48 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن ليفربول في الصراع المحتدم على آخر مقعد مؤهل إلى البطولات الأوروبية. ويجب على روزينور أن يتعامل مع جدول مباريات صعب في شهر أبريل يضم مانشستر يونايتد وبرايتون، قبل خوض مباريات حاسمة في شهر مايو ضد نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند. وقد يؤدي الفشل في تضييق الفارق إلى حرمان «البلوز» من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مما سيؤثر بشدة على قدرته على تنفيذ خطط الانتقالات التفصيلية التي تمت مناقشتها خلال هذه الفترة من الأزمة.