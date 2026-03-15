ترددت تكهنات بأن برشلونة سيقوم بتفعيل خيار الشراء في صفقة إعارة راشفورد لإبقائه في كامب نو. وقد سُئل ديكو عن هذا الوضع وشرح وجهة نظره فيما يتعلق باللاعب الدولي الإنجليزي. وقال للصحفيين يوم الأحد: "بقاء راشفورد؟ لدينا رؤية واضحة بشأن راشفورد ونعرف ما يجب فعله لكي يبقى".

وتحدث ديكو عن سبب التأخير، مضيفاً: "لكن الأمر مرتبط باللعب المالي النظيف، والأولويات، والأداء، وقرار المدرب، وهو أمر لم نقم به بعد لأن الوقت ليس مناسباً". تشير هذه العوامل إلى أنه على الرغم من الأداء المتميز لراشفورد، إلا أنه جزء من لغز أكبر لا يزال هانسي فليك ومجلس الإدارة يعملون على حله.