يقترح واين روني أن توماس توخيل يحاول "التفريق" بين ترينت ألكسندر-أرنولد وجود بيلينغهام بسبب مشكلة "المجموعات المغلقة"، في الوقت الذي يعاني فيه من استبعاده من منتخب إنجلترا

في حديثه مع برنامج «ذا واين روني شو»، قدم ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا تقييماً لاذعاً لقرار استبعاد نجم ريال مدريد من خطط توخيل. وأكد روني أن المهارات الفنية الفريدة التي يتمتع بها المدافع كان من المفترض أن تجعله عنصراً أساسياً في التشكيلة الموسعة، قائلاً: «المفاجأة الكبرى كانت طبعاً ترينت. أجد أنه من غير المعقول ألا يكون ضمن قائمة الـ35 لاعباً. لم يبدو أن هناك أي فرصة لعودة ترينت من الطريقة التي تحدث بها توخيل. يجب أن يكون ضمن تلك التشكيلة، بفضل قدراته ومهاراته. لقد قلت ذلك مرات عديدة وأنا متأكد من أنه سيقول بنفسه إنه ليس أفضل مدافع، لكن ما يمتلكه مع الكرة هو شيء لا يمتلكه أي لاعب إنجليزي آخر. لقد كان يلعب مؤخرًا وكان أداؤه جيدًا للغاية. لقد كنت مذنبًا في الحكم عليه، فأنت لا تعرف مدى صعوبة الذهاب إلى هناك والاستقرار، كما أنه تعرض لإصابات. لكنه خاض سلسلة من المباريات ولا شك في قدراته، فهو مع الكرة أفضل لاعب رأيناه في الدوري الإنجليزي الممتاز."