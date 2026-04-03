يقترح إيمانويل بيتي أن ثلاثي تشيلسي «المتعب» يفكر في الانتقالات الصيفية

أشار بيتي إلى أن بعض الشخصيات المؤثرة في صفوف تشيلسي، ولا سيما إنزو فرنانديز، تبدو متشائمة بشكل متزايد إزاء المسار الحالي للنادي تحت إدارة الملاك الأمريكيين. وفي حديثه إلى موقع «بيتغوت»عقب الهزيمة الأوروبية الثقيلة التي مني بها «البلوز»، سلط الفرنسي الضوء على النقص الشديد في الهوية الرياضية، الأمر الذي ترك أغلى اللاعبين الجدد في الفريق يعانون من إرهاق نفسي.

وقال: "فجوة كبيرة، هائلة... هذا هو الفارق الكبير بين تشيلسي وباريس سان جيرمان. رأينا فريقاً من دوري أبطال أوروبا على أرض الملعب في كلتا المباراتين. الفوارق هائلة بين الناديين. الرؤية الرياضية أيضاً، يمكنك أن ترى الفرق. أعتقد أنها كانت إهانة. لأكون صادقاً معك، منذ وصول الملاك الأمريكيين، لم تسر الأمور على ما يرام إلا في حالات قليلة.

"حتى اللاعبون يشعرون بالضياع. عندما تنظر إلى وجوههم، كما تعلم، مباشرة بعد المباراة، عمود الفريق، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر. عندما تنظر إلى وجوههم، تشعر أنهم ضائعون، يفكرون: 'هل أنا محق في البقاء في هذا النادي؟ هل سأغادر النادي في نهاية الموسم؟ لقد سئمت مما يحدث في النادي.'"







