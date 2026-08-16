Getty Images Sport
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يقترب من مانشستر سيتي ويُقرب رودري من برشلونة.. أنشيلوتي يؤكد مفاوضات بوعدي مع السيتيزنز!
أنشيلوتي يؤكد إجراء محادثات مع مانشستر سيتي
حقق مانشستر سيتي تقدمًا كبيرًا في سعيه للتعاقد مع بوعدي، حيث اعترف مدرب ليل دافيدي أنشيلوتي علنًا بوجود محادثات جارية بين الناديين. وبحسب Get French Football News، فإن سيتي يقترب من التوصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن بوعدي.
وعقب مباراة ليل الودية الأخيرة في الإعداد للموسم أمام إيفرتون، تطرّق أنشيلوتي إلى التكهنات المحيطة بلاعب الوسط، وتكتسب الصفقة زخمًا في يوم مُني فيه سيتي بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام آرسنال في الدرع الخيرية.
وكانت المباراة أول لقاء رسمي لإنزو ماريسكا على رأس الفريق منذ خلافته لبيب جوارديولا، مع غياب لافت لرودري عن القائمة، ما يشير إلى رحيله الوشيك في ظل اهتمام قوي من برشلونة.
- Getty Images
إشادة كبيرة من مدرب ليل
تحدّث أنشيلوتي بصراحة عن بوعدي بعد أن أنهى ليل استعداداته، مُغدقًا المديح على المراهق ومُقرًّا بالاهتمام الكبير القادم من إنجلترا.
وقال أنشيلوتي في تصريحاته لوسائل الإعلام: "بالطبع هناك مفاوضات. هناك اهتمام من العديد من الأندية. إنه لاعب جيد جدًا جدًا، وآمل أن يبقى معنا! ما الذي يجعله مميزًا إلى هذا الحد؟ يمتلك شخصية قوية للغاية. إنه ذكي بشكل لا يُصدّق داخل الملعب وخارجه، وهو ناضج حقًا. عمره 18 عامًا لكنه يبدو وكأنه في الـ32 عندما يكون على أرض الملعب. من الناحية الفنية هو مكتمل حقًا. كما أنه قوي بدنيًا، وقوي جدًا في الصراعات الثنائية. سيكون واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا خلال السنوات الـ10 المقبلة".
تم الاتفاق على الشروط الشخصية بالفعل
وفي حين طلب ليل في البداية مبلغًا يقارب 100 مليون يورو مقابل بوعدي، لا يزال مانشستر سيتي واثقًا من قدرته على حسم الصفقة بمبلغ أقرب إلى 80 مليون يورو. وقد اتفق بوعدي بالفعل على الشروط الشخصية مع سيتي، بعدما أعطى الأولوية للانتقال الفوري هذا الصيف.
وذكر فابريتسيو رومانو عبر منصة إكس: "توصّل أيوب بوعدي وفريقه الآن إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي. ومن المتوقع أن يحسم النادي الصفقة مع ليل كخطوة تالية، وهي متقدمة بالفعل، إذ إن رغبة بوعدي تتمثل في الانضمام إلى سيتي الآن، وليس في عام 2027".
ومع اقتراب رودري من الانضمام إلى برشلونة، يمثل ضمان الحصول على بوعدي قطعة حاسمة في إعادة البناء التكتيكي التي يقودها ماريسكا.
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر مانشستر سيتي وبوعدي؟
سيركّز سيتي الآن على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل الدفعات وبنود المكافآت مع ليل خلال الأيام المقبلة. وبعد النكسة في الدرع الخيرية، يتطلع ماريسكا إلى ضم بوعدي إلى الفريق قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، مع توقع أن يُتمم رودري انتقاله إلى برشلونة قريبًا.
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