يقترب من مانشستر سيتي ويُقرب رودري من برشلونة.. أنشيلوتي يؤكد مفاوضات بوعدي مع السيتيزنز!

حقق مانشستر سيتي تقدمًا كبيرًا في سعيه للتعاقد مع بوعدي، حيث اعترف مدرب ليل دافيدي أنشيلوتي علنًا بوجود محادثات جارية بين الناديين. وبحسب Get French Football News، فإن سيتي يقترب من التوصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن بوعدي.

وعقب مباراة ليل الودية الأخيرة في الإعداد للموسم أمام إيفرتون، تطرّق أنشيلوتي إلى التكهنات المحيطة بلاعب الوسط، وتكتسب الصفقة زخمًا في يوم مُني فيه سيتي بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام آرسنال في الدرع الخيرية.

وكانت المباراة أول لقاء رسمي لإنزو ماريسكا على رأس الفريق منذ خلافته لبيب جوارديولا، مع غياب لافت لرودري عن القائمة، ما يشير إلى رحيله الوشيك في ظل اهتمام قوي من برشلونة.