تتزايد الشائعات حول اهتمام بوروسيا دورتموند باللاعب الدولي الأرجنتيني ماركوس سينيسي، الذي يلعب في صفوف نادي بورنموث الإنجليزي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا لما أوردته قنوات "سكاي" وصحيفة "بيلد"، فإن ممثلي بوروسيا دورتموند "يراقبون عن كثب" هذا المدافع.
يقال إن نادي بوروسيا دورتموند "يراقبه عن كثب": هل سيحل لاعب المنتخب الأرجنتيني محل نيكلاس سولي؟
سينيسي يشغل مركز قلب الدفاع، وبالتالي يمكنه شغل منصب أصبح محط الاهتمام في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها نادي بوروسيا دورتموند: ففي البداية، تم استدعاء آرون أنسيلمينو قبل انتهاء عقده إلى نادي تشيلسي في يناير. قبل أيام قليلة، تعرض القائد إمري كان لإصابة في الرباط الصليبي، ويوم الجمعة أعلن الفريق الأصفر والأسود أنه لن يتم تجديد عقد نيكلاس سولي الذي ينتهي قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نيكو شلوتربيك (عقده حتى 2027) سيبقى مع بوروسيا على المدى الطويل أم أنه يسعى للانتقال في الصيف.
لذلك، من المؤكد أن دورتموند سيضم مدافعًا واحدًا على الأقل للموسم المقبل. وسيكون سينيسي خيارًا مغريًا لعدة أسباب: أولاً، سيكون اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا متاحًا مجانًا في الصيف بسبب انتهاء عقده مع تشيريز. سينيسي لاعب أساسي بلا منازع، وقد خاض هذا الموسم 28 مباراة مع الفريق الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها أربع تمريرات حاسمة.
انتقل ماركوس سينيسي من فينورد إلى بورنموث في عام 2022
ظهرت الشائعات حول اهتمام بوروسيا دورتموند بـ«سينيسي» لأول مرة في شهر فبراير. لكن في ذلك الوقت، كان هناك حديث أيضًا عن أن عدة أندية شهيرة أخرى قد أبدت اهتمامها بهذا المدافع القوي. ومن بين هذه الأندية: يوفنتوس تورينو، وأس روما، وبرايتون آند هوف ألبيون، وتشيلسي، وإيفرتون، وكريستال بالاس.
تدرب سينيسي في وطنه مع نادي سان لورينزو، ثم غامر بالانتقال إلى أوروبا في عام 2019. في ذلك الوقت، انضم إلى نادي فينورد في الدوري الهولندي مقابل 7 ملايين يورو. وفي عام 2022، انتقل إلى بورنموث مقابل 15 مليون يورو.
في عام 2022، خاض سينيسي أيضًا أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني. بعد أن لم يتم اختياره لسنوات عديدة من قبل مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني، عاد في الخريف الماضي وخاض مباراته الدولية الثانية مع المنتخب الأول في أكتوبر: في المباراة الودية ضد فنزويلا، لعب على العشب طوال 90 دقيقة كاملة.
لكن وفقًا لصحيفة بيلد، فإن سينيسي ليس المرشح الوحيد لدفاع دورتموند: يُقال إن اللاعب الفرنسي الشاب جوان غادو (19 عامًا) من نادي آر بي سالزبورغ قد أثار الاهتمام أيضًا.
الصفقات القياسية لنادي بوروسيا دورتموند
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال أوسمان ديمبيلي مهاجم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر هجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونيخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط نادي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام لاعب وسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو