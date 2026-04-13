رد إدي هاو على الأسئلة المتعلقة ببقاء نيك وولتميد على مقاعد البدلاء مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في المباراة التي خسرها فريق «المغاريب» بنتيجة 1-2 أمام كريستال بالاس، بنبرة انتقادية واضحة تجاه لاعب المنتخب الألماني.
يقال إن نادي بايرن ميونيخ يراقب الوضع عن كثب: هل تتفاقم أزمة نيك وولتميد في نيوكاسل يونايتد؟
"أنا لا أختار تشكيلة الفريق بناءً على قيمة الانتقالات، بل بناءً على ما أراه"، قال هاو في برنامج "Chronicle Live" في إشارة إلى قلة وقت اللعب الذي حصل عليه وولتميد ضد فريق إيجلز. فقط في الدقائق الأخيرة وبعد تعادل أصحاب الأرض بهدف من جان-فيليب ماتيتا، تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بويليام أوسولا، هداف نيوكاسل، ثم اضطر إلى مشاهدة هدف الفوز الذي سجله كريستال في الوقت المحتسب بدل الضائع.
سجل وولتمادي آخر أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن قبل عيد الميلاد بقليل، عندما سجل ثنائية ضد تشيلسي. ومنذ ذلك الحين، لم يضيف سوى تمريرتين حاسمتين في الدوري. لكن وولتمادي لم يرغب في الاعتراف بأنه يمر بأزمة في المستوى.
وقال وولتميد مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ": "أنا ألعب مع فريق الماغبايز في مركز مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"، مضيفًا: "أعلم أن الناس يربطون بيني وبين الأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل أهداف المهاجم بمعدل أهداف لاعب خط الوسط الذي يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم".
وأضاف وولتمادي أنه "في الوقت الحالي، أنا نيك وولتمادي مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"، مشيرًا بذلك إلى المركز الأعمق بكثير الذي فرضه عليه هاو خلال الموسم: "في الوقت الحالي، يجب تقييمي بناءً على كيفية خوضي للمنافسات الفردية أو تأمين المساحات." ويبدو أن هذا لم يعد يرضي هاو. ففي مباراتي خروج المغلوب في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة (1-1، 2-7)، جلس وولتميد على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في كلتا المباراتين.
وولتميد يجلس على مقاعد البدلاء لفترات أطول في نيوكاسل: هل هناك خطط في بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ؟
ونظراً للوضع المتزايد الصعوبة الذي يواجهه مهاجم المنتخب الألماني، انتشرت مؤخراً شائعات انتقالات مثيرة حول وولتماد. فهو لا يزال يلعب دوراً في بعض السيناريوهات والتخطيطات، سواء في نادي بوروسيا دورتموند في حال رحيل سيرهو جيراسي، أو في نادي بايرن ميونيخ.
وكان البطل الألماني قد سعى جاهداً لضم وولتمادي الصيف الماضي، لكنه خسر في النهاية أمام العرض الضخم الذي قدمه نادي نيوكاسل. وكما أفاد موقع ChaughtOffside، فإن نادي بوروسيا دورتموند في شارع زابينر لا يزال يتابع عن كثب وضع وولتمادي في إنجلترا، خاصة وأن رحيل اللاعب المستعار نيكولاس جاكسون قد خلق فراغًا في مركز المهاجم خلف هاري كين الذي يحتل المركز الأساسي بلا منازع. لكن يبدو من المشكوك فيه ما إذا كان وولتماد يرغب في أن يكون بديلاً في خط الهجوم إلى جانب كين وجمال موسيالا وسيرج غنابري. خاصة وأن وضعه قد يتغير فجأة بعد استقالة هاو المحتملة والتي يتم الحديث عنها كثيراً.
في الواقع، أولويات انتقالات توتنهام تكمن في مكان آخر. فمن المفترض تعزيز مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى البحث عن بديل للويس دياز في الجناح الأيسر. وعلى أي حال، يبدو من غير المرجح حاليًا، على الرغم من الوضع غير المرضي لولتماد، أن يرغب في إنهاء فصله في إنجلترا بعد عام واحد فقط، وأن يوافق توتنهام على بيعه قبل الأوان نظرًا لمبلغ الانتقال الباهظ الذي تم دفعه في الصيف. ولتحقيق ذلك، سيتعين على البطل القياسي أن يدفع مبلغاً كبيراً في حالة تجديد محاولاته للتعاقد معه، وبالنظر إلى استراتيجية الانتقالات الجديدة، التي من المفترض أن تستند إلى المنطق الاقتصادي أكثر من الانتقالات الضخمة المكلفة، يبدو هذا الأمر أقل احتمالاً.
ناجلسمان ينتقد إدي هاو بسبب موقفه من وولتميد
بعد انتقاله الصيفي من نادي شتوتغارت إلى فريق «الإيجلز» مقابل 75 مليون يورو، حقق وولتميد بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأثار ضجة كبيرة بتسجيله أربعة أهداف في أول خمس مباريات. ومنذ ذلك الحين، لم يسجل سوى ستة أهداف أخرى في جميع المسابقات مع فريق «المغاريب»، الذي يمر بدوره بموسم ضعيف.
بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، يجد نيوكاسل نفسه الآن في منطقة الوسط في الترتيب، حيث يحتل المركز 14 بعد 14 هزيمة في 32 مباراة. ومع انطلاقة قوية في نهاية الموسم وقليل من الحظ في مباريات كأس أوروبا، لا يزال من الممكن الوصول إلى المسرح الدولي.
بالنسبة لولتمادي أيضًا، وبالنظر إلى كأس العالم القادمة، فإن ختامًا جيدًا للموسم مع الكثير من وقت اللعب وتسجيل الأهداف سيكون بمثابة بلسم لروحه المحبطة. تلقى كلمات تشجيعية في نهاية مارس من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، الذي أعلن أن إعادة ولتمادي إلى المسار الصحيح هي أولوية.
ولم يستطع كبح نفسه عن توجيه انتقاد خفي لزميله المدرب هاو، مؤكداً أن وولتمادي لن يضطر بالتأكيد في المنتخب الألماني إلى التصرف كما يفعل على مستوى النادي. "لقد لعب في كثير من الأحيان في عمق الملعب، وعندما يدافع كلاعب رقم 6، تكون المسافة إلى المرمى بعيدة. أستطيع أن أعدكم بأنه لن يكون بعيداً عن المرمى بمسافة 80 متراً معنا"، قال ناجلسمان قبل المباريات الودية ضد سويسرا وغانا.
ناجلسمان يدعم وولتماد ويُحلّ القضية السياسية المتعلقة بأونداف
وقد أوفى مدرب المنتخب الألماني بوعده. فقد حصل وولتماد على وقت لعب كافٍ في كلتا المباراتين الوديتين. في المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 4-3 على سويسرا، دخل وولتمادي الملعب في الدقيقة 62 كبديل أول لكاي هافرتز، بينما اضطر دينيز أونداف، الذي كان في أفضل حالاته، إلى البقاء على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة. وفي المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا 2-1 على غانا، لعب وولتمادي في مركز الهجوم لمدة 78 دقيقة، وحظي بالأفضلية مرة أخرى على أونداف الذي سجل هدف الفوز لاحقًا.
أثار ذلك جدلاً كبيراً في أوساط كرة القدم الألمانية، حيث ساند ناجلسمان وولتمادي بكلمات واضحة، خاصة بعد مباراة سويسرا.
"نيك لديه معدل تهديفي رائع معنا، ولا يمر بفترة سهلة في نيوكاسل حالياً. الآن أمامي خيار: هل أواصل منح الثقة لمهاجم من الطراز الرفيع، وهو في أفضل حالاته، أم أتخلى عن مهاجم آخر من الطراز الرفيع، وهو ليس في أفضل حالاته حالياً؟ يمكننا أن نسأل بعض علماء النفس ما رأيهم في هذا الأمر"، دافع ناجلسمان عن قراره، ثم انتقد هؤلاء العلماء في الوقت نفسه. فهم "على الأرجح سيقولون عكس ما أقوله": "هذه هي هواية علماء النفس غير العاملين، أنهم يحبون دائمًا أن يدعوا عكس ما يدعيه جميع المدربين."
وبالنظر إلى كأس العالم في الصيف، أوضح ناجلسمان أيضًا الأهمية التي قد يكتسبها هذا اللاعب الطويل القامة الذي يبلغ طوله 1.98 متر والمتميز من الناحية الفنية. "أقول إنه من المستحسن أن يستعيد نيك وولتميد مستواه معنا. الأمور لا تسير على ما يرام في نيوكاسل، ودينيز في أفضل حالاته على أي حال. وسواء لعب اليوم أم لا، فإن ذلك لن يغير شيئًا من ثقته بنفسه لهذا الأسبوع."
دينيز أونداف ونيك وولتميد: بيانات الأداء والإحصائيات
اللاعبون المباريات الأهداف تمريرات حاسمة نيك وولتميد 49 11 5 دينيز أونداف 40 23 13