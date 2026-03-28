يقال إن المفاوضات قد بدأت بالفعل: هل سينتقل نجم منتخب تحت 21 عامًا نيكولو تريسولدي إلى الدوري الألماني في الصيف؟

وبناءً على ذلك، يبدو أن الوفد المرافق لتريسولدي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي بروج، يجري بالفعل محادثات سرية مع أندية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، والتي من المتوقع أن تشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل - دون ذكر أسماء محددة.

يبدو أن اللاعب الألماني-الإيطالي يرغب في اتخاذ الخطوة التالية بعد موسم قوي في بلجيكا، حيث سجل حتى الآن 17 هدفاً في 48 مباراة رسمية مع فريق المدرب إيفان ليكو، وقد يغادر النادي مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو على الرغم من عقده الساري حتى عام 2029.