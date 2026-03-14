وفقًا لتقرير إعلامي، نجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإسبانيا، في الفوز بسباق التعاقد مع أحد أكبر المواهب الإسبانية.
يقال إن العقد مع ريال مدريد قد تم توقيعه بالفعل: بايرن ميونيخ يخسر فرصة التعاقد مع مدافع مرغوب
ذكرت صحيفة «ماركا» أن فيكتوري أوكوري البالغ من العمر 16 عامًا سينتقل في الصيف من نادي ديبورتيفو ألافيس، المنافس في الدوري الإسباني، إلى أكاديمية «لا فابريكا» للشباب.
يعتبر المراهق أحد أكبر الآمال في جيل الشباب، ولذلك كان مطلوبًا بشدة. ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، قد سعى كل منهم للحصول على خدمات المراهق. لكن أوكوري اختار الانضمام إلى ريال مدريد ووقع عقده بالفعل، حسبما ورد.
فيكتوري أوكوري لاعب في المنتخب الإسباني تحت 16 سنة
يتميز أوكوري بلعبه في مركز قلب الدفاع وبأسلوبه الناضج بشكل لافت للنظر. علاوة على ذلك، فهو متقدم جدًا من الناحية البدنية مقارنة بسنه. وهو يلعب منذ فبراير مع المنتخب الإسباني تحت 16 عامًا، حيث خاض ثلاث مباريات.
من المتوقع أن تشهد خط دفاع فريق ريال مدريد للكبار تغييرات كبيرة على المدى المتوسط: تنتهي عقود ديفيد ألابا وأنتونيو روديجر، اللذين يعانيان من إصابات متكررة، في الصيف، ويبدو بقاؤهما في النادي مشكوكًا فيه على الأقل.
في الصيف الماضي، تعاقد النادي العاصمي مع دين هويجن (الذي انضم مقابل 62.5 مليون يورو من نادي بورنموث) ليكون مدافعًا شابًا للمستقبل.
صفقات الانتقالات القياسية لريال مدريد:
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند 2023 127 مليون يورو إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي 2019 120,8 مليون يورو غاريث بيل الهجوم توتنهام هوتسبير 2013 101 مليون يورو كريستيانو رونالدو الهجوم مانشستر يونايتد 2009 94 مليون يورو أوريليان تشواميني لاعب وسط AS موناكو 2022 80 مليون يورو زين الدين زيدان خط الوسط يوفنتوس 2001 77,5 مليون يورو جيمس رودريغيز لاعب وسط موناكو 2014 75 مليون يورو كاكا لاعب وسط إيه سي ميلان 2009 67 مليون يورو لوكا يوفيتش الهجوم اينتراخت فرانكفورت 2019 63 مليون يورو دين هويجن الدفاع AFC بورنموث 2024 62,5 مليون يورو