يقال إن العقد مع ريال مدريد قد تم توقيعه بالفعل: بايرن ميونيخ يخسر فرصة التعاقد مع مدافع مرغوب

ذكرت صحيفة «ماركا» أن فيكتوري أوكوري البالغ من العمر 16 عامًا سينتقل في الصيف من نادي ديبورتيفو ألافيس، المنافس في الدوري الإسباني، إلى أكاديمية «لا فابريكا» للشباب.

يعتبر المراهق أحد أكبر الآمال في جيل الشباب، ولذلك كان مطلوبًا بشدة. ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، قد سعى كل منهم للحصول على خدمات المراهق. لكن أوكوري اختار الانضمام إلى ريال مدريد ووقع عقده بالفعل، حسبما ورد.