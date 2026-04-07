وفقًا لما ذكرته صحيفة «لو إكيب» الفرنسية، يبدو أن المفاوضات بين النادي واللاعب قد تكثفت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. ويُقال إن الطرفين أصبحا الآن على وشك التوصل إلى اتفاق، ولم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الأخيرة التي يتعين تسويتها.
يقال إن الأندية الكبرى قد تعرضت للرفض! يبدو أن ليفربول على وشك تجديد عقد نجم دفاعه
لم يذكر التقرير المدة التي سيوقع فيها كوناتي مع «الريدز»، لكن يبدو على الأقل من المؤكد أن ليفربول سيستبق رحيل نجمه الدفاعي دون مقابل. ففي النهاية، كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مغادرة النادي الإنجليزي دون مقابل، نظرًا لانتهاء عقده مع نهاية الموسم.
وفي حالة تجديد العقد، ستخسر العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي أُشيع أنها أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع كوناتي في الأشهر الماضية. ويُقال إن ريال مدريد على رأس هذه الأندية، حيث كان المدافع الداخلي على رأس قائمة رغباته.
قد يفقد ريال مدريد في الصيف اثنين من أعمدة دفاعه منذ فترة طويلة، وهما ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر. يعتبر رحيل النمساوي شبه مؤكد بسبب انتهاء عقده، أما بالنسبة للاعب المنتخب الألماني، الذي ينتهي عقده أيضًا، فإن مستقبله لا يزال غير مؤكد.
يبدو أن بايرن ميونيخ يدخل أيضًا في سباق التعاقد مع كوناتي
وفي غضون ذلك، يُقال إن نادي بايرن ميونيخ كان أيضًا ضمن المهتمين بضم كوناتي، وذلك لتجنب رحيل قائد الدفاع دايوت أوبامكانو الذي كان يلوح في الأفق. لكن الفرنسي قام في الوقت الحالي بتمديد عقده مع البطل الألماني.
يلعب كوناتي مع الريدز منذ عام 2021، حيث انتقل من نادي آر بي لايبزيغ إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو. في الموسم الحالي، كان دائمًا ضمن التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب آرني سلوت، وسجل هدفين في 42 مباراة في جميع المسابقات.
إبراهيما كوناتي في نادي ليفربول: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
بطاقات صفراء
الدوري الإنجليزي الممتاز
29
1
6
دوري أبطال أوروبا
8
1
-
كأس الاتحاد الإنجليزي
4
-
1
كأس الدرع الخيرية
1
-
1