لم يذكر التقرير المدة التي سيوقع فيها كوناتي مع «الريدز»، لكن يبدو على الأقل من المؤكد أن ليفربول سيستبق رحيل نجمه الدفاعي دون مقابل. ففي النهاية، كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مغادرة النادي الإنجليزي دون مقابل، نظرًا لانتهاء عقده مع نهاية الموسم.

وفي حالة تجديد العقد، ستخسر العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي أُشيع أنها أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع كوناتي في الأشهر الماضية. ويُقال إن ريال مدريد على رأس هذه الأندية، حيث كان المدافع الداخلي على رأس قائمة رغباته.

قد يفقد ريال مدريد في الصيف اثنين من أعمدة دفاعه منذ فترة طويلة، وهما ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر. يعتبر رحيل النمساوي شبه مؤكد بسبب انتهاء عقده، أما بالنسبة للاعب المنتخب الألماني، الذي ينتهي عقده أيضًا، فإن مستقبله لا يزال غير مؤكد.