يفكر نادي ميلان في إعادة أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي إلى إيطاليا في ظل محادثات جارية مع وكيل المهاجم
الروسونيري يجتمعون مع وكيل ريتيغي
اتخذ ميلان الخطوات الرسمية الأولى نحو إجراء تعديل محتمل في تشكيلته الصيفي، وذلك من خلال بدء الاتصالات مع الوفد المرافق لريتيغي، وفقًا لموقع Calcionews24. وأفادت التقارير أن المدير الرياضي إيغلي تاري التقى بالوكيل أليساندرو موغي في ميلانو لمناقشة إمكانية إعادة اللاعب الدولي الإيطالي إلى الدوري الإيطالي.
ورغم أن الاجتماع يمثل مهمة "استكشافية" أساسية، لم يتم تقديم أي عرض رسمي إلى نادي القضية. ويقوم النادي حالياً بتحليل الجوانب اللوجستية للصفقة، في محاولة لإضافة قوة هجومية مجربة إلى خط الهجوم الذي عانى من عدم الاستقرار طوال الموسم الحالي.
أليجري يحدد هدفه الأول
يُعتقد أن أليجري هو القوة الدافعة وراء هذه المساعي، حيث يرى في ريتيغي اللاعب المثالي لقيادة خط هجومه. ويولي المدرب الأولوية للاعب رقم 9 يتمتع بالقوة البدنية والقدرة التهديفية، ويفهم المتطلبات التكتيكية للدوري الإيطالي الممتاز، وهي معايير يستوفيها لاعب جنوة وأتالانتا السابق بشكل مثالي.
كما أن توجه ميلان نحو ريتيغي ينبع أيضًا من الإحباط المتزايد في المفاوضات الأخرى. في حين كان النادي يتابع نجم بولونيا الصاعد سانتياغو كاسترو، إلا أن تلك المفاوضات أصبحت معقدة بشكل متزايد، مما دفع إدارة الروسونيري إلى التركيز على السجل الدولي الراسخ لمهاجم القضية الحالي.
العقبات المالية
على الرغم من الاهتمام المتبادل، تواجه أي صفقة محتملة عقبات مالية كبيرة. فقد انضم ريتيغي إلى الدوري السعودي للمحترفين في يوليو 2025 مقابل مبلغ تجاوز 65 مليون يورو، ويقع راتبه الحالي - الذي يقدر بما بين 16 و20 مليون يورو سنويًا - بعيدًا عن نطاق هيكل الرواتب المعتاد في ميلان.
ولكي تتحقق هذه الصفقة، سيحتاج الروسونيري على الأرجح إلى ترتيب مبتكر. وقد يشمل ذلك صفقة إعارة يوافق فيها نادي القضائية على دعم جزء كبير من راتب المهاجم، أو تنازل مالي كبير من اللاعب نفسه لتسهيل عودته إلى كرة القدم الأوروبية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل ميلان حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط عن المتصدر إنتر. ومع بقاء ثماني جولات على نهاية الدوري الإيطالي، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة للروسونيري، الذين ما زالوا في السباق لتجاوز النيرازوري والتتويج باللقب.
وسيواجه رجال أليجري فريق نابولي بعد فترة التوقف الدولية. وفي الوقت نفسه، ستواصل إدارة النادي تقييم مختلف الخيارات الهجومية، بما في ذلك ريتيغي.