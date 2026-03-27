يفكر نادي ميلان في إعادة أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي إلى إيطاليا في ظل محادثات جارية مع وكيل المهاجم

اتخذ ميلان الخطوات الرسمية الأولى نحو إجراء تعديل محتمل في تشكيلته الصيفي، وذلك من خلال بدء الاتصالات مع الوفد المرافق لريتيغي، وفقًا لموقع Calcionews24. وأفادت التقارير أن المدير الرياضي إيغلي تاري التقى بالوكيل أليساندرو موغي في ميلانو لمناقشة إمكانية إعادة اللاعب الدولي الإيطالي إلى الدوري الإيطالي.

ورغم أن الاجتماع يمثل مهمة "استكشافية" أساسية، لم يتم تقديم أي عرض رسمي إلى نادي القضية. ويقوم النادي حالياً بتحليل الجوانب اللوجستية للصفقة، في محاولة لإضافة قوة هجومية مجربة إلى خط الهجوم الذي عانى من عدم الاستقرار طوال الموسم الحالي.