"جامع كرات يجب أن يغادر الهلال فورًا وعشاقه بلا واي فاي".. ردود أفعال قاسية على إنزاجي وبنزيما بعد الخروج الآسيوي!

ودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد ليلة درامية انتهت بتفوق السد القطري بركلات الترجيح نتيجة تعادل مثير بواقع ثلاثة أهداف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

لم تكن هذه الخسارة مجرد خروج من بطولة قارية بل تحولت إلى زلزال فني وضع منظومة الفريق بالكامل تحت مجهر النقد اللاذع من الجماهير التي لم تعتد رؤية فريقها يفرط في التقدم مرارًا خلال لقاء واحد خاصة وأن المباراة أقيمت وسط دعم جماهيري غفير في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

النقد الجماهيري لم يكن يقتصر على الجماهير السعودية فقد انتهزت جماهير إنتر الفرصة للهجوم على المدرب سيمويني إنزاجي مدربهما لسابق، كما انتهز جماهير الفرق السعودية الأخرى الفرصة للنيل من كريم بنزيما.

فيما يلي إليكم أبرز ردود الأفعال على خسارة الهلال ومغادرته لدوري أبطال آسيا للنخبة.