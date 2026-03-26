يعود غابرييل جيسوس إلى بالميراس بعد حصوله على إجازة من أرسنال

ورغم أن تركيزه الحالي ينصب على سعي أرسنال وراء الألقاب، إلا أن جيسوس أعرب صراحةً عن ارتباطه بنادي بالميراس في ساو باولو، في إشارة ربما إلى عودته في المستقبل.

وفي حديثه إلى قناة "جلوبو إسبورتي" عن الوقت الذي يقضيه في ملعب التدريب، قال غابرييل جيسوس: "لقد حرصت دائماً على التواجد في ملعب التدريب خلال فترات الراحة طوال مسيرتي الكروية. أعتقد أنه يمكنك الاستمتاع بالعديد من الأشياء وقضاء الوقت مع العائلة والأحباء دون إهمال صحتك ولياقتك البدنية. "يعلم الجميع أن بالميراس بمثابة بيتي، فهو المكان الذي نشأت فيه، وأبواب النادي مفتوحة أمامي دائمًا، وهذا ليس سراً. تربط أرسنال وبالميراس علاقة ممتازة، وقد وافقوا على السماح لي بالتدرب هنا".