يعلن جوان لابورتا أن أبواب برشلونة «مفتوحة دائمًا» أمام ليونيل ميسي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة رغم الخلاف مع تشافي
فوز ساحق للابورتا
أعيد انتخاب لابورتا رئيسًا لنادي برشلونة حتى عام 2031، محققًا فوزًا ساحقًا يمهد الطريق لولاية ثانية على التوالي. وقد تغلب لابورتا على منافسه فيكتور فونت بحصوله على 68.18% من إجمالي 48,480 صوتًا أدلى بها أعضاء النادي، وهي نتيجة تمنحه تفويضًا قويًا لقيادة «البلوجرانا» خلال مرحلة انتقال الملعب وعملية التعافي المالي الجارية.
الباب لا يزال مفتوحًا أمام أسطورة
في أعقاب فوزه مباشرة، تطرق لابورتا إلى الموضوع الذي كان الجميع يتجنبه: احتمال عودة ميسي. وقال لابورتا لقناةTV3 عبر ESPN: "سيظل ليو مرتبطًا ببرشلونة بأي شكل يريده".
"إنه يستحق تكريمًا [مباراة] وكذلك تمثالًا. سيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية. لا يوجد سوى لاديسلاو كوبالا ويوهان كرويف اللذين لهما تمثالان في الملعب. أبواب برشلونة مفتوحة دائمًا أمامه، متى شاء، حتى يتمكن من مواصلة تعزيز هذه المؤسسة وإضفاء العظمة عليها".
الرد على مزاعم تشافي بالتخريب
لم تكن المنافسة الرئاسية هادئة على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها مدرب برشلونة السابق تشافي. خلال الحملة الانتخابية، وصف تشافي لابورتا بـ"الكاذب" وادعى أن الرئيس قد عرقل بشكل فعال عودة ميسي المحتملة إلى كاتالونيا في عام 2023. غير أن لابورتا استغل مناظرة ساخنة لتفنيد هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط الأسطوري السابق قد تراخى ولم يستطع الموازنة بين حياته العائلية وحياته المهنية كمدرب.
وأكد لابورتا أن قرار ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي يعود بالكامل إلى اللاعب نفسه، وليس إلى أي تدخل من مجلس الإدارة. وقال: "قال [تشافي] إن فريقنا لن يكون قادراً على المنافسة في أوروبا. كان دائماً غير راضٍ عن التشكيلة التي كان يمتلكها. وبالنسبة لميسي، أرسلت في عام 2023 العقد إلى خورخي ميسي، الذي كان مهذبًا للغاية. وفي مايو، أخبرني أن الأمر لن يتم لأنه سيكون تحت ضغط كبير هنا وأنه يفضل الذهاب إلى ميامي. وأخبرته أنني أحترم ذلك".
"أفضل سنوات حياتنا"
اختتم الرئيس خطابه بعد الانتخابات بوعد كبير لمشجعي برشلونة، مؤكدًا أن الصعوبات التي واجهتها السنوات القليلة الماضية تقترب من نهايتها. ومع توقع عودة ملعب «سبوتيفاي كامب نو» إلى استيعابه الكامل خلال فترة ولايته، وتصدر الفريق لترتيب الدوري الإسباني، يعتقد لابورتا أن النادي يدخل عصرًا ذهبيًا يمكن أن يضاهي فترة ولايته الأولى الناجحة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقال لابورتا لصحيفةموندو ديبورتيفو: "الفوز بالألقاب، وهو ما يحبه المشجعون، ولكن أيضًا اللعب بشكل جيد. وإنجاز الملعب في منتصف فترة الرئاسة، لأن ذلك يضمن مستقبل النادي على المستوى المالي، ولكنه أيضًا يوفر مكانًا مناسبًا لتقديم عرض رائع على أرض الملعب. أفضل سنوات حياتنا في انتظارنا".
