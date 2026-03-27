يعزو هاري ماجواير الفضل إلى مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، في عودته إلى منتخب إنجلترا، حيث شارك المدافع أساسيًا في المباراة الودية أمام أوروغواي

سارع ماجواير إلى تسليط الضوء على تأثير كاريك منذ عودته إلى منتخب إنجلترا، مؤكدًا أن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يستحق «تقديرًا كبيرًا» لمساعدته في استعادة مستواه وثقته بنفسه.

وبدا المدافع البالغ من العمر 33 عاماً، الذي كان قد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب السابق، متجدد الحيوية منذ تولي كاريك المسؤولية مؤقتاً، حيث لعب دوراً رئيسياً في صعود مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه إلى قناة ITV، قال ماجواير: "يستحق [مايكل كاريك] تقديراً كبيراً لضمان وجودي في هذا المنتخب".



