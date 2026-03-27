AFP
ترجمه
يعزو هاري ماجواير الفضل إلى مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، في عودته إلى منتخب إنجلترا، حيث شارك المدافع أساسيًا في المباراة الودية أمام أوروغواي
التحول التكتيكي يطلق شرارة انتعاش ماغواير
سارع ماجواير إلى تسليط الضوء على تأثير كاريك منذ عودته إلى منتخب إنجلترا، مؤكدًا أن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يستحق «تقديرًا كبيرًا» لمساعدته في استعادة مستواه وثقته بنفسه.
وبدا المدافع البالغ من العمر 33 عاماً، الذي كان قد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب السابق، متجدد الحيوية منذ تولي كاريك المسؤولية مؤقتاً، حيث لعب دوراً رئيسياً في صعود مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي حديثه إلى قناة ITV، قال ماجواير: "يستحق [مايكل كاريك] تقديراً كبيراً لضمان وجودي في هذا المنتخب".
- Getty Images Sport
تفضيل تشكيلة دفاعية من أربعة لاعبين
وأشاد ماجواير بكارريك لتطبيقه أسلوبًا يتيح له اللعب بمزيد من القوة والفاعلية على أرض الملعب.
"لقد جاء مايكل وغير التشكيلة ونحن نلعب الآن بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين. أنا أفضل اللعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين. كانت أفضل فترة في مسيرتي هي عندما كنت ألعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين"، أوضح ماجواير.
وأشار إلى أن دوره في خط الدفاع المكون من خمسة لاعبين كان أشبه بـ"دور الليبرو" وكان يفتقر إلى "الانطلاق بالكرة إلى الأمام" الذي ميز سنوات ذروته تحت قيادة أولي غونار سولشاير.
رحيل أموريم وتأثير كاريك
أبدى ماجواير احترامه عند حديثه عن روبن أموريم، الذي أدى إصراره الشديد على اللعب بثلاثة مدافعين في النهاية إلى إقالته في يناير.
أصر المدافع الإنجليزي على أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية فشل النظام السابق، لكنه سارع إلى الإشادة بـ"الانتقال السلس" الذي أشرف عليه الجهاز الفني الحالي، والذي يضم جوني إيفانز وستيف هولاند.
وقال ماجواير: "ليس لدي الكثير من الأشياء السيئة لأقولها عن روبن. أنا معجب به حقاً، فهو يمتلك أفكاراً رائعة. لكن هذه الأفكار لم تنجح في مانشستر يونايتد. لم تنجح أو تسير على ما يرام، وعلينا نحن اللاعبين تحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك أيضاً".
وقد حافظ على الحياد بشأن ما إذا كان يجب أن يحصل كاريك على المنصب بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن المدرب المؤقت كان "مذهلًا" و"جيدًا جدًا من الناحية التكتيكية"، فإن القرار يعود إلى الإدارة.
- Getty Images Sport
أحلام كأس العالم وشباب مانشستر يونايتد
بينما يستعد توماس توخيل بفريقه للمباريات الودية المقبلة ضد أوروغواي واليابان، يظل ماغواير حاضراً بقوة بصفته لاعباً مخضرمًا. وقد تزامنت عودته مع الترقية المفاجئة لزميله في مانشستر يونايتد، أيدن هيفن، للانضمام إلى تدريبات المنتخب الأول.
بينما يمثل الشاب المستقبل، يركز ماجواير على الحاضر، مصمماً على المساهمة في نجاح إنجلترا هذا الصيف بغض النظر عن عدد الدقائق التي سيلعبها.
وفي معرض حديثه عن اللحظة التي علم فيها بانضمامه للمنتخب، شارك ماجواير حكاية مؤثرة: "تحدثت إلى المدرب وأخبرني أنني انضممت للمنتخب. اتصلت بأسرتي. كانت أمي في إجازة وكانت تبكي. أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يتعلق الأمر فيها بي شخصياً. أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. سواء لعبت دقيقة واحدة في كأس العالم أو كل المباريات، سأبذل قصارى جهدي لضمان نجاح هذا البلد".