ترجمه
يعتقد ميكيل أرتيتا أنه «سيُطرد» في الوقت الذي يقدم فيه خبير لغة الجسد تحليلاً لسلوك مدرب أرسنال «الغاضب للغاية»
المخاوف بشأن استقرار الوظيفة
وصلت مسيرة أرسنال في البطولات المحلية إلى منعطف حرج بعد سلسلة من ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات، بما في ذلك الخسارة المؤلمة 2-1 على أرضه أمام بورنموث. ويشكل هذا التراجع انتكاسة كبيرة لفريق لم يتكبد سوى ثلاث هزائم في أول 49 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. يقترح محلل السلوك دارين ستانتون، المعروف أيضًا باسم "كاشف الكذب البشري"، أن سلوك أرتيتا بعد المباراة يكشف عن مدرب يعتقد أنه أصبح الآن في موقف حرج رغم أنه كان يتمتع بتقدم مريح في السابق.
غادر أرتيتا غاضبًا بعد الخسارة أمام بورنموث
وفقًا لستانتون، أظهر مدرب أرسنال علامات جسدية واضحة تدل على التوتر والغضب المكبوت خلال مؤتمره الصحفي عقب النكسة التي تعرض لها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع. وسلط التحليل الضوء على إشارات غير لفظية محددة، مثل تضييق الشفتين، والتي تشير إلى صراع داخلي كبير من أجل الحفاظ على المهنية في مواجهة الإحباط المتزايد.
وفي تحليله لمؤتمر الصحفي الذي عقده الإسباني لصالح OLBG، أوضح ستانتون: "أجرى ميكيل أرتيتا مقابلة رائعة من منظور محلل لغة الجسد. لقد رأينا عليه تعابير غضب حقيقي. كان غاضبًا للغاية من هذا الفريق بسبب ما حدث ضد بورنموث، ولكن الأمر لا يقتصر على هذه النتيجة فقط. إنه غاضب جدًا مما أصبح عليه الفريق في المباريات الأخيرة، حتى قبل هذه النكسة الأخيرة. لكن أرتيتا كان في الواقع يكبح جماح نفسه. يمكننا أن نرى كبت الشفاه حيث يريد أن يقول أشياءً يعلم أنه لا يستطيع قولها، لذا نرى الجهد حول شفتيه لمنع نفسه من إفشاء أي شيء".
علامات الضائقة الداخلية
ويشير التحليل أيضًا إلى أن ضغوط السباق على اللقب والاستثمارات المالية الضخمة في تشكيلة الفريق جعلت أرتيتا يشعر بضعف شديد. وأشار ستانتون إلى أن زيادة معدل رمش المدرب وتعبيراته التي تنم عن الازدراء تشير إلى انعدام الثقة في استمراره في منصب المدير الفني في ملعب الإمارات.
وفي تفصيله لإشارات القلق بشأن الوضع الحالي للمدرب، أضاف ستانتون: "يمكننا أن نرى أنه يدرك أن هذه الخسارة أمام بورنموث لن تضعه في صورة جيدة كمدرب. نرى شفاهًا مثقوبة، وزيادة في معدل الرمش الذي تضاعف فعليًا، وعلامات واضحة على التوتر والقلق بشأن وضعه. إنه يشعر بالضغط.
"هناك تعبيرات واضحة عن الازدراء أيضًا. يعتقد أنه سيُطرد بهذا المعدل نظرًا للموقف الذي كان فيه فريق أرسنال قبل بضعة أسابيع فقط، والأموال التي تم إنفاقها على اللاعبين الذين أرادهم، وعلامات ذلك واضحة. من الواضح أن هناك تحولًا داخليًا كبيرًا يحدث في مشاعر أرتيتا. يبدو الأمر كما لو أنه، عقليًا، يتجول من جانب إلى آخر، معبرًا عن كل هذا القلق والإحباط والغضب. أرتيتا يبعث بكل الإشارات التي تدل على أنه لا يعتقد أنه سيبقى في منصبه لفترة أطول".
مرحلة حاسمة في السباق على اللقب
يجب على أرتيتا أن يوقف سلسلة النتائج السيئة التي لم تشهد سوى فوز واحد في أربع مباريات، وذلك للحفاظ على تقدم أرسنال بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. بعد المواجهة الحاسمة في ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل، يواجه الغانرز نيوكاسل يونايتد في أواخر أبريل قبل جدول مباريات مزدحم في مايو ضد فولهام ووست هام وبيرنلي وكريستال بالاس. وقد يؤدي الفشل في استعادة المستوى الذي حقق 21 فوزًا في الدوري إلى نفاد صبر مجلس الإدارة بشكل لا يمكن إصلاحه مع وصول ضغوط سباق اللقب المكثف إلى ذروتها.