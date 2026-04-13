يعتقد ميكيل أرتيتا أنه «سيُطرد» في الوقت الذي يقدم فيه خبير لغة الجسد تحليلاً لسلوك مدرب أرسنال «الغاضب للغاية»

ويشير التحليل أيضًا إلى أن ضغوط السباق على اللقب والاستثمارات المالية الضخمة في تشكيلة الفريق جعلت أرتيتا يشعر بضعف شديد. وأشار ستانتون إلى أن زيادة معدل رمش المدرب وتعبيراته التي تنم عن الازدراء تشير إلى انعدام الثقة في استمراره في منصب المدير الفني في ملعب الإمارات.

وفي تفصيله لإشارات القلق بشأن الوضع الحالي للمدرب، أضاف ستانتون: "يمكننا أن نرى أنه يدرك أن هذه الخسارة أمام بورنموث لن تضعه في صورة جيدة كمدرب. نرى شفاهًا مثقوبة، وزيادة في معدل الرمش الذي تضاعف فعليًا، وعلامات واضحة على التوتر والقلق بشأن وضعه. إنه يشعر بالضغط.

"هناك تعبيرات واضحة عن الازدراء أيضًا. يعتقد أنه سيُطرد بهذا المعدل نظرًا للموقف الذي كان فيه فريق أرسنال قبل بضعة أسابيع فقط، والأموال التي تم إنفاقها على اللاعبين الذين أرادهم، وعلامات ذلك واضحة. من الواضح أن هناك تحولًا داخليًا كبيرًا يحدث في مشاعر أرتيتا. يبدو الأمر كما لو أنه، عقليًا، يتجول من جانب إلى آخر، معبرًا عن كل هذا القلق والإحباط والغضب. أرتيتا يبعث بكل الإشارات التي تدل على أنه لا يعتقد أنه سيبقى في منصبه لفترة أطول".