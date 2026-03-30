يعترف مارك كوكوريلا بأن العودة إلى برشلونة ستكون «صعبة الرفض»، وذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مدافع تشيلسي عن مستقبله بعيدًا عن ستامفورد بريدج
رحلة طويلة من «لا ماسيا» إلى لندن
لم يستبعد كوكوريلا العودة إلى النادي الذي انطلقت منه مسيرته الكروية. ولم يكن طريق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سهلاً على الإطلاق. بعد أن بدأ مسيرته في أكاديمية إسبانيول للشباب، انضم إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في عام 2012 وحصل على لقب كأس الملك مع الفريق الكتالوني في عام 2018 بعد أن شارك لمدة سبع دقائق في الدور الأول - وهي مشاركته الوحيدة مع الفريق الأول للنادي. من أجل الحصول على فرصة للعب بانتظام، انتقل المدافع على سبيل الإعارة إلى إيبار وجيتافي قبل الانتقال إلى إنجلترا. وقع برايتون معه مقابل 20 مليون يورو في صيف 2021، وبعد عام واحد فقط، حصل البلوز على خدماته مقابل مبلغ ضخم قدره 65.3 مليون يورو.
نجاحات على الصعيد القاري وإحصائيات ثابتة
منذ وصوله إلى ستامفورد بريدج، رسخ الظهير مكانته كلاعب أساسي وحقق نجاحات هائلة، حيث فاز بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى فوزه ببطولة أمم أوروبا مع إسبانيا عام 2024. وفي هذا الموسم وحده، خاض 41 مباراة في جميع المسابقات. ومع ذلك، عندما سُئل عن جاذبية النادي الذي نشأ مشجعًا له، كان المدافع صادقًا تمامًا. وقال: «سيكون من الصعب رفض العرض. الأمر لا يتعلق بي فقط. عليّ أن أفكر في عائلتي. إذا حدث ذلك، فسيحدث، وسنرى ما هو القرار الذي سيتخذ. تفكر دائمًا في العودة. [لكن] أنا سعيد جدًا هناك [في إنجلترا]، وكذلك عائلتي. سأترك الأمر لبضع سنوات من الآن".
حالة عدم اليقين في غرفة ملابس تشيلسي
تأتي هذه التصريحات الأخيرة في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن عدد من النجوم البارزين. ومع تردد أنباء مؤخراً عن انتقال إنزو فرنانديز المرتقب إلى ريال مدريد، يواجه النادي اللندني مهمة صعبة في الحفاظ على تركيز لاعبيه الأساسيين.
وتتفاقم هذه حالة عدم اليقين بسبب الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا على أرض الملعب. فقد عانى تشيلسي من تراجع ملحوظ، تجلى في خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا. فقد خرج البلوز من البطولة على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16، بعد أن تعرض لخسارة فادحة بنتيجة 5-2 في فرنسا قبل أن يخسر 3-0 على أرضه. وعلى الصعيد المحلي، يحتل الفريق المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويحاول جاهدًا التأهل إلى المسابقات الأوروبية وسط فترة صعبة يمر بها الفريق.
ما هو مستقبل النجم الإسباني؟
وبالنظر إلى المستقبل، يظل التركيز الفوري منصبًا على إنهاء الموسم بقوة. وعلى الصعيد الدولي، ستخوض إسبانيا مباراة ودية ضد مصر في 31 مارس، والتي تُعد بمثابة تحضير حيوي لكأس العالم الصيف المقبل. على الصعيد المحلي، لا يزال أمام النادي مسيرة شاقة في سعيه للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. يتضمن جدول مبارياته مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي في 4 أبريل، تليها مواجهات كبيرة في الدوري. سيستضيف النادي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في منتصف أبريل، قبل أن يسافر لمواجهة برايتون. في مايو، سيخوض الفريق اختبارات صعبة ضد ليفربول وتوتنهام، الأمر الذي يتطلب أقصى درجات التركيز لإنقاذ موسمه.