يعترف مارك كوكوريلا بأن العودة إلى برشلونة ستكون «صعبة الرفض»، وذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مدافع تشيلسي عن مستقبله بعيدًا عن ستامفورد بريدج

تأتي هذه التصريحات الأخيرة في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن عدد من النجوم البارزين. ومع تردد أنباء مؤخراً عن انتقال إنزو فرنانديز المرتقب إلى ريال مدريد، يواجه النادي اللندني مهمة صعبة في الحفاظ على تركيز لاعبيه الأساسيين.

وتتفاقم هذه حالة عدم اليقين بسبب الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا على أرض الملعب. فقد عانى تشيلسي من تراجع ملحوظ، تجلى في خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا. فقد خرج البلوز من البطولة على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16، بعد أن تعرض لخسارة فادحة بنتيجة 5-2 في فرنسا قبل أن يخسر 3-0 على أرضه. وعلى الصعيد المحلي، يحتل الفريق المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، ويحاول جاهدًا التأهل إلى المسابقات الأوروبية وسط فترة صعبة يمر بها الفريق.