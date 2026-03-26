يعترف مارك سكينر، الذي يبدو عليه الإحباط، بأن بايرن ميونيخ فاجأ مانشستر يونايتد بتغيير جذري في أسلوب لعبه خلال الهزيمة في دوري أبطال أوروبا للسيدات

على الرغم من النتيجة السلبية، أقر سكينر بأنه وفريقه يمكنهم استخلاص العديد من الدروس من هذه الهزيمة للعودة بقوة في مباراة الإياب. وقال: "كانت جودة الاستحواذ جيدة جدًا حتى لحظة اتخاذ القرار النهائي. كان علينا بناء الهجمات حولهم بشكل أسرع. كان علينا استغلال الأجنحة بشكل أسرع، فهناك تكمن نقاط قوتنا. لم نكن دقيقين بما يكفي في ذلك، وظللنا نركز اللعب في الوسط بشكل أكبر.

"ما أعجبني هو أننا اخترقنا الخطوط، نحتاج فقط إلى أن نكون أكثر حسمًا في التمرير. قلت للفتيات في الشوط الأول أنهن هنا لسبب ما، لذا عليهن التأكد من حصد ثمار جهودهن في تلك اللحظات من خلال التسديدات. شعرت أنه كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص التهديفية. الآن نحن نعرف ما الذي نواجهه وسندخل مباراة الإياب بفرصة رائعة للتقدم".