ترجمه
يعترف مارك سكينر، الذي يبدو عليه الإحباط، بأن بايرن ميونيخ فاجأ مانشستر يونايتد بتغيير جذري في أسلوب لعبه خلال الهزيمة في دوري أبطال أوروبا للسيدات
هزيمة «الشياطين الحمر» في أولد ترافورد
تلقى طموحات مانشستر يونايتد الأوروبية ضربة قوية في أولد ترافورد، حيث عانى فريق سكينر في احتواء أسلوب بايرن ميونيخ المباشر غير المعتاد. فقد اختار بطل ألمانيا، المعروف عادةً بأسلوبه الصبور القائم على الاستحواذ، تجاوز خط الوسط واللعب بشكل أكثر مباشرة. ترك هذا التغيير الاستراتيجي خط دفاع مانشستر يونايتد مكشوفاً، خاصةً أمام انطلاقات بيرنيل هاردر. وعلى الرغم من أن المضيفين أظهروا صموداً بتسجيلهم هدفين، إلا أن الافتقار إلى المرونة التكتيكية في التعامل مع تهديدات الكرات الطويلة لبايرن أدى في النهاية إلى تعرضهم لهزيمة 3-2 في مباراة الذهاب.
التحول التكتيكي لبايرن يفاجئ سكينر
بدا سكينر محبطًا بعد صافرة النهاية، معترفًا بأن العملاق الألماني قد حاد عن أسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ، واتجه إلى أسلوب أكثر مباشرة أربك خط دفاعه. وقال سكينر في حديثه إلى قناة «ديزني+»: «الهدفان اللذان سجلهما هاردر الليلة ليسا مقبولين من وجهة نظرنا، وسنعمل على إصلاح ذلك كفريق واحد». «الأمر المشجع هو أن هذه المواجهة لا تزال مفتوحة». لم يلعب بايرن ميونيخ بهذه الطريقة من قبل، فقد لعبوا بأسلوب مباشر للغاية، فهم عادةً ما يعتمدون على الاستحواذ، لكنهم غيروا أسلوبهم الليلة وحصدوا ثمار ذلك. أشعر بالإحباط بسبب الأهداف التي استقبلناها لأنها سيئة للغاية، لكن هذا أمر يسهل إصلاحه قبل مباراة الإياب، حيث نعرف الآن التهديدات التي يمتلكونها".
لا يزال التفاؤل سائدًا قبل مباراة الإياب
على الرغم من النتيجة السلبية، أقر سكينر بأنه وفريقه يمكنهم استخلاص العديد من الدروس من هذه الهزيمة للعودة بقوة في مباراة الإياب. وقال: "كانت جودة الاستحواذ جيدة جدًا حتى لحظة اتخاذ القرار النهائي. كان علينا بناء الهجمات حولهم بشكل أسرع. كان علينا استغلال الأجنحة بشكل أسرع، فهناك تكمن نقاط قوتنا. لم نكن دقيقين بما يكفي في ذلك، وظللنا نركز اللعب في الوسط بشكل أكبر.
"ما أعجبني هو أننا اخترقنا الخطوط، نحتاج فقط إلى أن نكون أكثر حسمًا في التمرير. قلت للفتيات في الشوط الأول أنهن هنا لسبب ما، لذا عليهن التأكد من حصد ثمار جهودهن في تلك اللحظات من خلال التسديدات. شعرت أنه كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص التهديفية. الآن نحن نعرف ما الذي نواجهه وسندخل مباراة الإياب بفرصة رائعة للتقدم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وسيحاول فريق «الشياطين الحمر» التعافي من هذه الهزيمة عندما يواجه منافسه مانشستر سيتي في مباراة حاسمة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات يوم السبت. ويحتل فريق سكينر حالياً المركز الثاني في الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن سيتي المتصدر. وبعد ذلك، سيستعد الفريق لخوض مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ضد بايرن ميونيخ، المقرر إجراؤها في 1 أبريل.