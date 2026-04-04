يعترف كورتيس جونز بأن «الأمر صعب» رؤية محمد صلاح يغادر ليفربول، حيث يقول لاعب الوسط إنه «تعلم الكثير» من النجم المغادر

اعترف لاعب خط وسط ليفربول جونز بأن «الأمر صعب» عليه وهو يرى صلاح يستعد لمغادرة أنفيلد، وكشف أنه «تعلم الكثير» من النجم المصري، وذلك في معرض تعليقه على رسالة الوداع المؤثرة التي وجهها المهاجم إلى المشجعين.

في بيان عاطفي موجه إلى المشجعين، أكد صلاح قراره بالرحيل، ليضع حداً لمسيرته مع ليفربول التي بدأت قبل أن يخوض جونز أول مباراة له مع الفريق الأول.



